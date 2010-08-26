Депутат от НУ-НС Леся Оробец родила вторую дочку

"Малышка появилась на свет 25 августа в 18.00 в районе столичной Борщаговки", - сообщает пресс-служба нардепа. Вес ребенка составляет 3,6 килограмма, а рост – 54 сантиметра. В настоящее время 28-летняя Леся Оробец чувствует себя хорошо, роды прошли без особых осложнений. "Очень устала и перенервничала. (...) Хотя, знаете, в парламенте порой бывает труднее", - поделилась депутат, добавив, что дочку назвали Эрикой. При этом нардеп отметила, что рассчитывает вернуться к активной политической жизни еще до завершения парламентских каникул, хотя вряд ли она успеет принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады, которая должна состояться по инициативе группы депутатов 30 августа. Напомним, 21 июня 46-летний певец Олег Скрипка в третий раз стал отцом. Из родильного зала маму и новорожденного перевели в соседнюю палату с Яной Клочковой, которая в этот день также стала мамой. ФОТО - ЖЖ Лесі Оробець