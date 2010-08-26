Азербайджанцы зауважали Виктора Януковича

С того самого времени, как Виктор Янукович стал Президентом, в стране идет почитание Виктора Федоровича. От малого до великого – все хотят как-то обратить на себя его внимание. Кто как может. Например, в детском саду дети поют песенку про «дядю Витю», который «любит с детками играть, хорошо с ним будем жить и процветать». Рукодельные мастера делают портреты Виктора Януковича. Одни выкладывают его изображение из янтаря, другие выливают бюст из бронзы, третьи вырезают образ на арбузе. И на этом список предметов, на которых можно увидеть портрет Виктора Федоровича не заканчивается. В Донецке во время недавнего кулинарного фестиваля Виктор Федорович «смотрел» на гостей уже с ковра. Сдержанный нежно-голубой фон, задумчивый взгляд, перьевая ручка в руке…. Такому портрету в пору висеть в кабинетах больших чиновников. Правда, не удержались азербайджанцы и разбавили строгое изображение национальными вензелями и бахромой, пишет «КП в Украине». «Мы хотели показать, что очень благодарны вашему президенту, который много сделал, чтобы меньшинствам жилось хорошо, - говорят донецкие азербайджанцы. – И сегодня мы повесили его портрет здесь в знак уважения». Фото «КП в Украине», «Сегодня»