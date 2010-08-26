Фотографы увеличивают рост Дмитрию Медведеву (ФОТО)

26 августа 2010, 16:10

У российского президента комплекс Саркози?

В России в Интернете широко обсуждается инцидент с фотографиями президента Дмитрия Медведева и лидера ирландской группы U2 Боно. Опубликованные в прессе фотографии встречи в Сочи Дмитрия Медведева с лидером ирландской группы U2 Боно заставили блоггеров говорить о хитрости репортеров, которые сделали российского "нанопрезидента" выше, пишет ТСН. На одной из фотографий, где Медведев и Боно идут по набережной, на самом деле четко видно, что никакой разницы в росте между российским лидером и музыкантом нет. В то же время рост Медведева составляет всего 162 см, Боно - на целых 13 см выше. Блоггер shatkin предлагает сравнить, какой на снимке Боно "широкий", а Медведев "узкий". "Одного, я думаю, ужали, второго витянулы", - считает интернет-пользователь. Ранее выдвигались версии, что при съемке Медведева применяется как фотошоп, так и принципы оптической иллюзии. Так, журналисты стараются снимать низкорослого российского президента снизу, а в окружении других людей советуют ему стоять на шаг впереди. На еще одном снимке из Сочи, где Медведев приветствует рукопожатием Боно, он возвышается над 175-сантиметровым музыкантом почти на голову. И хотя на фотографии у участников встречи отрезанные ноги, по нижней кромке видно, что российский лидер стоит на ступеньке. Блоггеры, обсуждая сочинские фотографии, вспомнили недавний снимок Медведева с ректором МГУ Виктором Садовничим. Рост Садовничего составляет, по сведениям пользователей ЖЖ, 170 см. Однако на фотографии он выглядит ниже Медведева. О виде российского президента на фотографиях СМИ писали и в ходе его недавнего визита в США, когда Медведева сняли рядом с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. При росте 185 см исполнитель роли Терминатора странным образом не возвышался над Медведевым. Эти фотографии заставили говорить о хитростях, к которым прибегает как сам российский лидер, так и фотографы. По некоторым данным, Медведев носит туфли на каблуках высотой до 5-6 см. Не исключено, что у них есть и скрытый каблук в два-три см. Таким образом, только с помощью обуви Медведев может сравниться с премьер-министром Владимиром Путиным, который тоже не гигант, но все же на 8 см выше президента. Президент Франции Николя Саркози из-за невысокого роста испытывает такие же неудобства. Он носит специальные туфли, делающие его выше на девять сантиметров. Иногда он даже стает на корточки, чтобы не смотреться рядом со своей женой моделью Карлой Бруни слишком низкого роста. Николя Саркози, рост которого составляет около 165 сантиметров, запретил своим подчиненным нанимать для него высоких телохранителей. Саркози не стыдится стоять на специальной подставке зав трибуной, зачитывая президентские речи.

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