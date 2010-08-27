Нардеп Горина родила сына (ФОТО)

Еще в марте VIP.glavred писал о том, что народный депутат Ирина Горина ждет ребенка. Политик оказалась суеверным человеком. «Имя, коляска, одежда — все это появится уже после рождения». Роды придутся на август месяц, а в сентябре депутат планирует выйти на работу. С малышом ей будут помогать управляться няня, муж-бизнесмен, свекровь и старшая дочь. «Когда я родила Катю, пришлось перевестись на вечернее отделение в университете, устроиться на работу на кафедре, и те 100 рублей, которые я зарабатывала, отдавать няне. Теперь помощников у меня будет много». В свои 43 года депутат не боится стать матерью: «Я не считаю, что это поздно. Так думают люди с советским мышлением. В Америке и Европе женщина делает карьеру, а потом, примерно с 38 лет, рожает». И вот 14 августа в семье Гориной произошло пополнение. Любительница погонять по о. Крит на Mercedes-Smart родила сына Егора. Вес мальчика - 3,8, рост - 50 см. «На кого похож — непонятно: он у нас такой щекастенький. Как все малыши, иногда не спит, с животиком бывают проблемы, но ребенок — это такое счастье, ради которого можно не есть и не спать. Моя старшая дочь, ей уже 23, помогает мне», — рассказала Ирина газете «Сегодня». По ее словам, папу малыша зовут Владислав, он бизнесмен. Напомним, что недавно мамами стали народные депутаты от ПР Елена Бондаренко и НУ-НС Леся Оробец.