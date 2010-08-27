Герман VS Тимошенко – битва стилей одежды (ФОТО)

Часто между стилями одежды замглавы администрации президента Анны Герман и лидера оппозиции Юлии Тимошенко проводят параллели. Мол, у них одна и та же манера одеваться. Женщины предпочитают одни и те же марки одежды, иногда появляясь на публике в одинаковых вещах. Всем известно, что Юлия Владимировна неровно дышит к Louis Vuitton. Но и в гардеробе Анны Николаевной есть немало вещей этого брэнда: очки (560 долларов), платок (160 фунтов стерлингов) и сумка. Правда, самой госпоже Герман даже неприятно, когда ее стиль в одежде сравнивают с Тимошенко. «У меня другой стиль, более простой — я не люблю рюшей, не люблю слишком обтянутых платьев», - рассказала Герман в интервью газете «Сегодня». Чиновница подчеркивает, что всегда носила качественные вещи, в том числе и сделанные своими руками. «Свой первый костюм от Channel я купила в 1989 году в Мюнхене. Этот бренд очень сдержанный. Но дорогой и поэтому не могу покупать такие вещи часто. Но они не стареют. Мой первый мюнхенский костюм и сейчас выглядит актуально. И я его одеваю», - рассказала Герман. Но, как недавно подметил VIP.glavred, у Тимошенко за лето в гардеробе появилась любимая вещь – пиджак. Как ни странно, тоже Channel. «Кроме того, сама умею шить, моя бабушка была швеей. Скажем, на молебне 24 августа на мне был черный кружевной пиджак, который я сделала из старой вещи своей матери. Часто делаю стильные вещи из старых вышиванок. А когда-то шила себе пиджаки из обычных белых мужских рубашек, которые можно было купить в обычном советском магазине», - рассказала Герман. Тимошенко же заказывает «обтягивающие платья с рюшами» у дизайнера Айны Гасе.