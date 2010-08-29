Как Мисс Журавская первую красавицу ресторана выбирала (ФОТО)

«Мисс Украина 2008» Ирина Журавская в пятницу вечером главенствовала на конкурсе красоты в ресторане своего возлюбленного Николая Тищенко. Вместе с Ириной, которая скоро сменит статус невесты на статус супруги, «Мисс Olmeca Plage 2010» выбирали столичные тусовщики. Самый сильный человек Украины Василий Вирастюк в отличие от дуэта «Алиби» досидел в жюри до конца вечера, а вот девушки, засветившись перед камерами, быстро ушли. Место сестер заняли Николай Тищенко и Валид Арфуш. Они и оценивали 23-ох представительниц столичных модельных агентств. Вместе с жюри длинноногими красавицами любовались Дима Коляденко, Андрей Кравчук, Александр Фортадо, Андре Тан и Виктор Анисимов, Владимир Вирчис и Сергей Конюшок, Елена Гребенюк. Естественно, узнать, кому же достанется корона победительницы из рук Журавской, и было то, ради чего присутствующие собрались в ресторане. А вот участие в конкурсе для одной из девушек приняло неожиданный поворот. Она даже и не подозревала, впрочем, как и все остальные, что параллельно в ресторане снимают программу «Все для тебя», и именно она была главной героиней. От счастья девушка ответила «Да», а то, что корона победительницы из рук Ирины Журавской и Валида Арфуша досталась не ей, кажется, ее уже мало волновало.