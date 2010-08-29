Ющенко и Черновецкого в субботу видели на Майдане (ФОТО)

Нечасто встретишь невестку бывшего президента Виктора Ющенко Лизу на подобном мероприятии, хотя была она вместе с мужем Андреем. Выглядела молодая мама, как всегда, превосходно. Да и настроение кровавые бои и непогода ей не испортили. Тем более что встречал на Майдане молодую пару никто другой как сын киевского мэра Степан Черновецкий. Его же компания Еlite Boxing Promotion, которой вместе с Вадимом Бухкаловым он руководит, и организовала на главной площади страны в субботу вечер профессионального бокса. Но дети Ющенко были не единственными VIP-персонами вечера. Бокс по душе и самому градоначальнику Леониду Черновецкому, который вернулся в родной город после длительного отпуска в Женеве. В первых рядах были замечены и вице-премьер Сергей Тигипко, регионалы Эльбрус Тедеев и Владимир Макеенко.