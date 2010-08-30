Ющенко отдыхает на Коста-Брава, Терехин – тоже в Испании, Арьев – в Италии

Президент Украины Виктор Янукович решил провести отпуск в Украине и призвал коллег поступить так же. Представители власти последовали рекомендациям президента, а вот оппозиция отправилась за границу. Как известно, Янукович свой первый президентский отпуск проводит на даче в Мухолатке, где всегда отдыхал его предшественник Леонид Кучма. В советские времена она числилась за украинскими партийными лидерами. Условия проживания комфортные: грунтовый теннисный корт и тренажерный зал в спортивно-оздоровительном корпусе, 25-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. Хотя Янукович предпочитает плавать в открытом море. Чиновники, а вслед за ними и остальные политики, конечно же, прислушались к мнению президента. Хотя, не исключено, что и без его советов они выбрали бы старый добрый полуостров. Ведь им там живется очень даже неплохо. Один из депутатов-коммунистов рассказывает, что складывается такое впечатление, будто в санаторий «Новая Ореанда» перебралась половина состава Верховной Рады. «Новая Ореанда» – место весьма дорогое. Согласно информации туристических порталов, средний номер в этом санатории обходится в $100 за сутки. Правда, для нардепов 24-дневная путевка туда стоит от 8 до 12 тыс. грн. за номер. Учитывая, что парламентарии получают 34 тыс. грн. отпускных, у них остается достаточное количество денег на крымские сувениры. В «Новой Ореанде» в распоряжении нардепов – бассейн, теннисный корт и очень качественная лечебная инфраструктура. Но некоторые народные избранники пренебрегают таким отдыхом. Например, не поехал в профильный санаторий депутат от НУНС Николай Катеринчук: «Не хочу видеть своих коллег». Хотя сам он сейчас находится в Крыму – отдыхает с семьей в апартаментах друзей неподалеку от Никитского ботанического сада. А вот бютовцы восприняли инициативу Януковича в штыки. «Если бы президент показал пример отдыха на городском пляже Алушты – одно дело, но он отдыхает в закрытых комфортных условиях, которые кардинально отличаются от Крыма даже в формате люкс – отмечает бютовец Сергей Власенко. Он говорит, что Крым, по крайней мере, без системы спецраспределителя, – далеко не его выбор: «Два раза на уик-энд мне удалось выехать в Крым. Причем раз был в эксклюзивном месте, но меня разочаровал уровень сервиса, который я бы оценил на 2,5 звезды по европейским меркам». В этом сезоне оппозиция предпочитает проводить отпуск за границей. В Италии отдыхают Владимир Арьев и Святослав Олийнык. Сергей Терехин находится в Испании – любит тамошние поля для гольфа. Где-то на испанском Коста-Брава отдыхает и экс-президент Виктор Ющенко – в доме, который, по некоторым данным, принадлежит его брату Петру. Белой вороной выглядит в этом списке Николай Томенко - вице-спикер проводит свой отпуск в санатории «Солнечное Закарпатье». Политики уверяют, что не стоит искать в выборе места отдыха украинских политиков некой тайной системы. «Это раньше они сбивались в стаи, – говорит нардеп от БЮТ Сергей Власенко. – Нет никакого политического подтекста в том, кто в каких местах отдыхает или где они покупают жилье. Исключением может являться разве что королевство Монако». За последние несколько лет в Монако успела съездить вся украинская элита – там не раз были замечены на отдыхе Давид Жвания, Евгений Червоненко, Виктор Медведчук, Александр Третьяков, а также глава СБУ миллиардер Валерий Хорошковский. Политолог, заместитель секретаря СНБО и знаток повадок украинской элиты Дмитрий Выдрин замечает: не стоит думать, что Монако или Сардиния – это некие «олигархические хутора» украинской элиты. «Дом в Монако для обеспеченного украинского политика – это больше приложение к основной усадьбе и просто удачное капиталовложение, – считает Выдрин. – Ведь Монако – последнее место, где будут падать цены на недвижимость. Украинская элита предпочитала покупать дома на Сицилии – как дань 90-м, а также на Сардинии. Однако постоянными местами встреч политиков назвать их нельзя». По материалам «Фокус»