Ежи Онух пеереезжает в Нью-Йорк (ФОТО)

По этому поводу в последнюю субботу лета в Национальной Филармонии Украины состоялась вечеринка-прощание с Ежи Онухом и концерт«JAGODZINSKI TRIO» с программой «Шопен and джаз», приуроченный к 200-летнему юбилею знаменитого польского композитора Фредерика Шопена, широко отмечаемый во всем мире. Великолепная музыка, душевное общение и грустно-радостный повод – смена места работы одного из лидеров культурного пространства Украины Ежи Онуха – сделали этот вечер необыкновенным. Господин Онух – чрезвычайно важная и нетипичная личность для украинского культурного пространства. Ровно тринадцать лет тому назад он приехал в Украину художником и культурным менеджером, а оставляет ее дипломатом. С 1997 по 2005 год Ежи Онух возглавлял Центр современного искусства, основанный Джорджем Соросом. Эта культурная институция была своего рода единственной в Украине и фактически заложила в государстве фундамент современного искусства. Поэтому не удивительно, что на пати в Филармонию, помимо известных деятелей культуры и классического искусства, пришли многие ведущие галеристы и кураторы современного искусства Украины. Ежи Онух, имеющий украино-польские корни, за свои тринадцать лет пребывания в стране сделал немало для развития ее культуры. Теперь он снова возвращается в Ньй-Йорк, где работал в молодые годы художником. Как говорит господин Онух, если в Нью-Йорке нужно вскочить на волну, чтобы она вынесла тебя куда нужно, то в Киеве, чтобы что-то состоялось, нужно самому создать волну. Еще одна, на этот раз - прощальная «волна», организованная по сценарию Ежи Онуха в Филармонии, – тому подтверждение. Теперь роскошь общения с интеллектуалом Ежи Онухом будет доступна в Нью-Йорке. А возглавит Польский институт в Киеве Ярослав Годун – молодой, динамичный, амбициозный человек, последние четыре года занимавший должность директора Польского Института в Бухаресте. По образованию Ярослав Годун - доктор богословских наук, специалист по православию. Он поляк, владеет русским языком, но хочет выучить украинский.