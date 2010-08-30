Приезд Пэрис Хилтон в Киев под угрозой срыва?!

30 августа 2010, 17:38

Cкандальная блондинка опять попалась с наркотиками

Скандальную светскую диву Пэрис Хилтон с нетерпением ожидали в Киеве со дня на день, а именно 3 сентября. Она должна была войти в состав жюри «Мисс Украина-2010» по приглашению Александра Онищенко. Кроме того, «блондинка в шоколаде» обещала спеть на мероприятии. Говорят, организаторы конкурса уже заплатили ей 500 000 евро. За день до конкурса самолет гостьи должен был приземлиться в столичном аэропорту «Борисполь». Но, имеющая склонность к скандальным выходкам Хилтон, как всегда «отличилась». Богатая наследница не может покинуть Америку. В минувшую субботу блондинку в очередной раз арестовали. Фотомодель и актриса уже в который раз попалась на наркотиках: полиция нашла в ее авто кокаин. А ведь только в июле в аэропорту Коста-Рики у Хилтон изъяли грамм марихуаны. Тогда представительница «звезды» Дон Миллер нашла неправдоподобное оправдание своей подопечной. Она заявила тогда, что «инцидент был абсолютным недоразумением, и, предположительно, кто-то другой рядом с ней курил». В Лас-Вегасе, где 29-летняя Хилтон отдыхала в компании своего бойфренда — 34-летнего менеджера ночного клуба Саема Уэйтса, сотрудники полиции остановили авто парочки. Причиной стал доносившийся из машины запах дыма с характерным запахом марихуаны. Но при обыске салона «поймали» рыбку покрупнее — сумочку Пэрис, в которой и хранились наркотики. Впрочем, сама Хилтон отрицает, что сумочка с содержимым принадлежит ей. Но светской львице предъявили обвинения в незаконном хранении кокаина. Если ее вину докажут, скандалистке грозит срок от одного до четырех лет, а до суда, дата которого пока не известна, она не имеет права покидать США. Впрочем, Пэрис не привыкать к тюремной камере - в 2007-м году она провела за решеткой 23 дня за то, что ездила без прав, да еще и в нетрезвом состоянии. Именно за это богатый дедушка лишил ее наследства в размере $60 млн. «Мы узнали о случившемся из sms-ки менеджера Пэрис, — рассказали нам в окружении украинского бизнесмена Александра Онищенко, который является владельцем конкурса «Мисс Украина-2010». — Хилтон выпустили из-под стражи под залог, она — дома, но чтобы у нее была возможность покинуть Америку, требуется просто огромнейший залог, который мы не готовы вносить. Но мы все же надеемся увидеть Пэрис в жюри конкурса, ведь и гонорар ей уже заплачен». Как удалось узнать, за сутки своего визита блондинка запросила 500 000 евро. Но даже если с Хилтон «не срастется», то светской львице найдут равнозначную замену. Как нам рассказали организаторы конкурса, если что — на роль звездной гостьи рассматриваются актрисы Шэрон Стоун и Мэг Райан, топ-модели Каролина Куркорова или же Наоми Кэмпбелл. При этом Пэрис Хилтон, кажется, только на пользу каждый ее арест, ведь ее популярность растет от скандала к скандалу. По материалам «Сегодня», GloriaMundi

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