5-месячный сын Николаенко уже учится читать

Супруга американского миллиардера Фила Раффина Александра Николаенко заботится об эрудиции сына еще с пеленок. Весной этого года у Александры и американского миллиардера Фила Раффина родился сын, которого назвали Ричард Вильям Раффин. Молодая мать уже делает из сына полиглота. Она рассказала, что общается с пятимесячным сыном на шести языках: «На шести, на которых говорит его окружение: английском, украинском, русском, армянском и испанском. Его отец переживает, что из-за такого смешения он не выучит английский». При этом Николаенко уверена в сверхъестественных способностях младенца: «Я думаю, волнения напрасны. Мальчику всего пять месяцев, а он уже учится читать», - утверждает Александра. По словам Саши, к рождению ребенка ее муж сделал ей «очень хороший» подарок, но обсуждать его отказывается. «Самый же главный подарок, который он мог сделать мне, - это сын. Я очень его люблю. Настолько сильно, что раньше и представить не могла, что можно так кого-то любить. Это совсем другая любовь, неземная». По материалам «Сегодня»