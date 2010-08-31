Маша Ефросинина ведет дочку Нану в первый класс (ФОТО)

Накануне 1 сентября знаменитости, как и многие родители, сметают с прилавков школьных базаров линейки, тетрадки, форму и прочие ученические мелочи. Особенный кураж у тех, кто ведет детишек в первый класс — хочется ведь, чтобы все прошло без сучка без задоринки. Ведущая Маша Ефросинина ведет свою Наночку, по словам ее пиар-директора Ольги Балобан, «в обычный, а не элитный лицей, с уклоном на изучение языков». Там с формой очень строго, запрещены любые лейблы и марки, родителям сказали покупать детям самую обычную форму — в клеточку. Нана очень хочет поскорее в школу, ведь завтра она выступает на торжественной линейке — будет звонить в школьный звонок и читать стишки перед всей школой. Дочери Арсения Яценюка Кристина и София идут в школу на Печерске с углубленным изучением английского языка. «Это государственная школа рядом с нашим домом. Она с хорошей репутацией и замечательным педагогическим коллективом — практически все ее выпускники успешно поступают в вузы», — рассказала супруга политика Терезия Яценюк. Школьную форму для обеих дочек (Кристина идет в 5-й класс, Соня — в первый) супруги купили в фирменном магазине. «Там же мы купили Соне прекрасное пальто и розовый берет. Кристина у нас девочка высокая, так что ей кое-какую одежду для школы пришлось покупать в магазине для взрослых. А рюкзаки и школьные принадлежности мы приобрели в одном из киевских торговых центров. Соня как первоклассница от формы в восторге, а вот Кристина уже хотела бы носить более яркую одежду. Но я убеждена, что в учебе важна дисциплина, а форма — одна из ее составляющих, — считает Терезия Яценюк. — Подготовка к школе, включая форму, осеннюю одежду, пальто, обувь, спортивную форму и школьные принадлежности обошлась для двух дочек в 4000 гривен. Зато платить за обучение нам не придется. Наша школа государственная, к счастью, поборы в ней неприняты».