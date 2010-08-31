Герман обошла Тимошенко по красоте и харизме (ФОТО)

На днях замглавы администрации президента Анна Герман говорила, что ей не неприятно, когда ее стиль в одежде сравнивают с Тимошенко. Правда, до сих пор это делали журналисты и те, кто небезразличен к внешнему виду и поведению дам. В обществе только и обсуждают, кто на чем ездит, в чем ходит одет или у кого дороже сумочка и моднее туфли в гардеробе. Но ведь публичная жизнь не измеряется одними только шмотками. Важны также профессионализм, политический опыт, личная харизма, красота, ресурсы, медиа-узнаваемость. По этим критериям Центр исследований проблем гражданского общества по просьбе «Обозревателя» определил 20 самых перспективных женщин-политиков Украины. И возглавила список именно Анна Герман. Центр провел экспертный опрос, целью которого было определить наиболее перспективных женщин-политиков. Вопрос звучал следующим образом: «Кто из названых женщин-политиков будет иметь вес в принятии государственных решений в ближайшей перспективе (5 лет)»? ЦИПГО попытался определить, какой же тип женщины-политика станет доминирующим в краткострочной перспективе. И кто персонально украсит украинский политтикум, явно перегруженный маскулинностью.

№ ФИО Должность, статус 1 Герман Анна зам. Главы Администрации Президента 2 Тимошенко Юлия лидер партии «Батькивщина» 3 Акимова Ирина Глава Комитета реформ 4 Лукаш Елена Зам. Главы Администрации Президента 5 Королевская Наталья Депутат ВР, фракция БЮТ 4 Бондаренко Елена Депутат ВР, фракция ПР 5 Оробец Леся Депутат ВР, фракция НУНС, группа ЕЦ 6 Ставнийчук Марина Представитель Украины в «Венецианской комиссии» 7 Геращенко Ирина Депутат ВР, фракция НУНС 8 Бережная Ирина Депутат ВР, фракция ПР 9 Богатырева Раиса Секретарь СНБОУ 10 Кондратюк Татьяна Лидер ПЗУ, экс-зам министра молодежи 11 Бахтеева Татьяна Депутат ВР, фракция ПР 12 Горина Ирина Депутат ВР, фракция ПР 13 Лабунская Анжелика Депутат ВР, фракция БЮТ 14 Ляпина Ксения Депутат ВР, фракция НУНС, 15 Богословская Инна Депутат ВР, фракция ПР 16 Шустик Елена Депутат ВР, фракция БЮТ, 17 Кужель Олександра Заместитель председателя партии «Сильная Украина» 18 Ульянченко Вера Голова политсовета НСНУ 19 Герасимьюк Ольга Депутат ВР, фракция НУНС, 20 Карпачева Нина Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека



Те кто был в списке, но не попал в ТОП-20, хотя и приблизились к нему 21 Семенюк-Самсоненко Валентина Зам. Главы СПУ 22 Супрун Людмила Лидер НДП 23 Самойлик Екатерина Депутат ВР, фракция КПУ 24 Корнякова Татьяна заместитель министра топлива и энергетики 25 Ходос Людмила глава Всеукраинского общественного объединения "Край"