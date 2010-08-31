Герман обошла Тимошенко по красоте и харизме (ФОТО)

Анна Николаевна возглавила список самых перспективных женщин-политиков Украины
На днях замглавы администрации президента Анна Герман говорила, что ей не неприятно, когда ее стиль в одежде сравнивают с Тимошенко. Правда, до сих пор это делали журналисты и те, кто небезразличен к внешнему виду и поведению дам. В обществе только и обсуждают, кто на чем ездит, в чем ходит одет или у кого дороже сумочка и моднее туфли в гардеробе. Но ведь публичная жизнь не измеряется одними только шмотками. Важны также профессионализм, политический опыт, личная харизма, красота, ресурсы, медиа-узнаваемость. По этим критериям Центр исследований проблем гражданского общества по просьбе «Обозревателя» определил 20 самых перспективных женщин-политиков Украины. И возглавила список именно Анна Герман. Центр провел экспертный опрос, целью которого было определить наиболее перспективных женщин-политиков. Вопрос звучал следующим образом: «Кто из названых женщин-политиков будет иметь вес в принятии государственных решений в ближайшей перспективе (5 лет)»? ЦИПГО попытался определить, какой же тип женщины-политика станет доминирующим в краткострочной перспективе. И кто персонально украсит украинский политтикум, явно перегруженный маскулинностью.
|№
|ФИО
|Должность, статус
|1
|Герман Анна
|зам. Главы Администрации Президента
|2
|Тимошенко Юлия
|лидер партии «Батькивщина»
|3
|Акимова Ирина
|Глава Комитета реформ
|4
|Лукаш Елена
|Зам. Главы Администрации Президента
|5
|Королевская Наталья
|Депутат ВР, фракция БЮТ
|4
|Бондаренко Елена
|Депутат ВР, фракция ПР
|5
|Оробец Леся
|Депутат ВР, фракция НУНС, группа ЕЦ
|6
|Ставнийчук Марина
|Представитель
Украины в «Венецианской
|7
|Геращенко Ирина
|Депутат ВР, фракция НУНС
|8
|Бережная Ирина
|Депутат ВР, фракция ПР
|9
|Богатырева Раиса
|Секретарь СНБОУ
|10
|Кондратюк Татьяна
|Лидер ПЗУ, экс-зам министра молодежи
|11
|Бахтеева Татьяна
|Депутат ВР, фракция ПР
|12
|Горина Ирина
|Депутат ВР, фракция ПР
|13
|Лабунская Анжелика
|Депутат ВР, фракция БЮТ
|14
|Ляпина Ксения
|Депутат ВР, фракция НУНС,
|15
|Богословская Инна
|Депутат ВР, фракция ПР
|16
|Шустик Елена
|Депутат ВР, фракция БЮТ,
|17
|Кужель Олександра
|Заместитель председателя партии «Сильная Украина»
|18
|Ульянченко Вера
|Голова политсовета НСНУ
|19
|Герасимьюк Ольга
|Депутат ВР, фракция НУНС,
|20
|Карпачева Нина
|Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
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Те кто был в списке, но не попал в ТОП-20, хотя и приблизились к нему
|21
|Семенюк-Самсоненко Валентина
|Зам. Главы СПУ
|22
|Супрун Людмила
|Лидер НДП
|23
|Самойлик Екатерина
|Депутат ВР, фракция КПУ
|24
|Корнякова Татьяна
|заместитель министра топлива и энергетики
|25
|Ходос Людмила
|глава Всеукраинского общественного объединения "Край"