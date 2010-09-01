Эльбрус Тедеев носил учителю цветы с огорода

1 сентября 2010, 09:08

Елена Кондратюк училась в элитной школе

С началом осени украинские политики вспомнили о днях проведенных в школе и своем первом учебном дне в Альма-матер. В школе народный депутат от ПР Елена Бондаренко была согласна не со всеми нюансами, но все же послушно следовала заведенному уставу: «У меня 1 сентября было таким же, как у всех советских детей. Я пришла в школу с букетом астр. Была одета в обычную школьную форму с белым воротничком и белым фартуком. На голове у меня был большой бант, не смотря на короткую мальчишескую стрижку – я считаю, что выглядело это очень нелепо, но таковы были требования». После летних каникул Бондаренко всегда с нетерпением спешила в школу: «Я возвращалась с хорошим настроением, мне хотелось увидеть друзей, заняться чем-то полезным. Я очень любила учиться, а каникулы были для меня просто пыткой. Я много читала на каникулах, но особой нагрузки у детей все же нет», - говорит политик. Не смотря на такое рвение к науке, у будущего нардепа были и нелюбимые предметы: «Я жутко не любила физкультуру. Не отлынивала, не пропускала уроков, но для меня это была мука. Также я очень не любила труды. Мне было очень любопытно, что делают мальчики на этих занятиях. Они вытачивали на станках разные детальки - мне это было интересно. А девочек заставляли что-то готовить, вышивать, плести. Мне это совершенно не нравилось», - вспоминает регионалка. Народный депутат от БЮТ Елена Кондратюк училась в непростой школе: «Я закончила специализированную школу английского языка – одну из лучших во Львове. Помню, что, когда я готовилась идти в первый класс, мне купили очень красивый портфель, у меня были длинные косички, праздничная форма. А вообще я родилась в День студента, а потому мне бабушка всегда говорила: «Век живи, век учись». В первый класс я пришла с шикарным букетом роз – в нашу элитную школу без роз нельзя было приходить 1-го сентября». Школа не разочаровала юную ученицу. «Я всегда любила ходить в школу. У меня были очень хорошие друзья, с которыми я до сих пор общаюсь. А еще были очень сильные и серьезные преподаватели – думаю, что таких сейчас, к сожалению, мало», - рассказывает нардеп. Еще со школьной скамьи будущий политик стремилась к управляющим позициям, правда не любила засиживаться в школе допоздна: «Учиться мне нравилось, но я не любила продленки и дополнительные уроки. А вообще мне нравилось, что у нас был очень сильный класс. Правда, сейчас всех поразбросало по миру – в Украине осталось всего человек 7. Все достигли каких-то успехов. Я была старостой сначала в младших классах, а потом первым замом комсорга», - говорит Кондратюк. Народный депутат от ПР Эльбрус Тедеев, как и все дети, с упоением мечтал о первом школьном дне. «Я завидовал своим двум старшим братьям, которые пошли в школу раньше меня. Наблюдал, как они становились октябрятами, пионерами и мне тоже хотелось приобщиться к этому. Когда меня отправили в первый класс, у меня были горячие юношеские чувства, мол, как хорошо, что наконец-то я пошел в школу. Меня нарядили в обычную школьную форму, дали букет. Я принес первой учительнице цветы из нашего огорода – правда, не помню, какие», - говорит Тедеев. Но радость Эльбруса Суслановича длилась недолго: «Через неделю я уже устал от школы. Было много домашних заданий, много предметов, которые были сложными для детского сознания». Осетинскому деревенскому мальчику по началу приходилось сталкиваться с некоторыми трудностями в изучении «великого и могучего». «В школе мне по началу тяжело давался русский язык, но в последствии это стал один из моих любимых предметов. Потом я полюбил еще и физику», - делится Тедеев. Каникулы были не таким уж и подарком для нынешнего нардепа. «Летние каникулы в основном в селе проходят в работе на огороде, за сенокосами, в уходе за скотиной и прочей подобной работой. Конечно, после этого неплохо было бы пойти в школу. Потому я с большим удовольствием возвращался в школу, встречался с друзьями», - рассказывает регионал.

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