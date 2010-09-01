Cофия Кинах пошла в 5-й класс (ФОТО)

Сегодня украинские ВИП-ы привели своих детей в самую старую школу Киева - Подольский лицей № 100. Здесь учатся младшая дочка политика Анатолия Кинаха София и внучка бывшего президента Виктора Ющенко – Доминика-Ярина, а также внучка киевского мэра Леонида Черновецкого - Алина. В эту же школу ходит дочь президента компании «Киевстар» Игоря Литовченко и владелицы агентства «Карин» Влады Прокаевой. Детей привели и экс-зам Черновецкого Владимир Головач и нардеп Павел Жебривский. Кстати, пятиклассница София Кинах– потомственная ученица этой школы. Здесь же учились ее мама Марина Кинах и две сестры – Зоя и Наталья. Сегодня Софию сопровождала Марина Кинах. А вот ни Ющенко, ни Черновецкий не пришли в школу, чтобы поздравить внуков и их учителей с началом учебного года. Хоть праздничную линейку и отменили из-за дождя, собравшихся все равно ожидал праздник. В актовом зале школы прошел первый звонок для новых обитателей элитного учебного заведения. Школа №100 - это государственный лицей, в котором не предусмотрена плата за обучение. Однако на официальном сайте лицея значится, что существуют благотворительные взносы. Помимо общей программы, в лицее 22 дополнительных факультатива. Это аудит и бухгалтерский учет, бизнес-английский, история мировой художественной культуры, маркетинг, развитие логического мышления и другие.