Королевская на обложке глянцевого журнала (ФОТО)

Наталия Королевская давно известна как одна из самых стильных женщин в украинской политике. Недавно она снялась для глянцевого журнала L’Officiel. В своем интервью Королевская ответила на вопросы журналиста, как ей удается быть «иконой стиля» при этом оставаться «серьезной фигурой в большой политике». «Для меня мода – это то, что подходит мне лично. Какими бы ни были модные тенденции, если это не гармонирует с моим «Я», я никогда этому не поддамся. Считаю, что женщине идет то платье или костюм, которые не привлекают особенного внимания, но подчеркивают ее достоинства», - считает Королевская. «В моем гардеробе есть вещи отечественных дизайнеров, но их немного. Главным образом из-за того, что в Украине нет сети магазинов, где можно эти вещи купить. Сейчас я подбираю модельера, с которым хотела бы установить тесное сотрудничество, чтобы сократить время на обновление гардероба», - делится нардеп. Описывая свой стиль, Наталия Королевская охарактеризовала его как «деловой, монохромный, классический». «Для меня существуют очень узкие рамки: либо вещь подходит мне, либо нет», – отметила она. «Каблуки – мой фетиш, самый яркий элемент моего образа», – отметила Королевская. А самым провокационным своим нарядом назвала платье, которое одевала в апреле этого года на церемонии «Человек года». «За последнее время самым провокационным моим нарядом было мое вечернее платье на вручении премии «Человек года» – алое с открытыми плечами. Это мое первое вечернее платье для такой широкой аудитории». Не обошли в интервью и тему семьи: «Время с семьей – позволяет с новыми силами вернуться в строй и увидеть работу в совсем другом ракурсе», – подчеркнула Н.Королевская. – «Дома у нас стопроцентный патриархат: с мужем и двумя сыновьями я – женщина и любящая мать». Я доверяю внутреннему чутью и одобрению моих мужчин. Муж, а теперь уже и старший сын, имеют право вето на все, что касается моей одежды». По материалам L`OFFICIEL