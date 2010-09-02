Дачні раритети Лариси Кадочникової (ФОТО)

Там господарі бувають нечасто і зазвичай приїздять відпочити лише на кілька днів. Тому, отримавши запрошення в гості, незважаючи на літню спеку, ми баритися не стали. У дворі зелені та квітів небагато – через спеку майже все всохло. Тут є яблуні й черешні, рудбекія, чорнобривці, маки і флокси, перець і помідори, ростуть велика й маленькі туї – господарі все посадили самі. Посеред цього невеликого домашнього саду – альтанка, де пані Лариса часто сидить за мольбертом і пише картини або просто відпочиває. Якщо на вулиці приємна літня прохолода, подружжя любить пообідати на свіжому повітрі – за столом під виноградом. Особливість внутрішнього оздоблення дачного будинку – низька стеля, маленькі сільські вікна й дерев’яні стіни. Актриса завжди мріяла про так звану «хату-мазанку» з клаптиком землі. «Це був крихітний сільський будиночок із солом’яним дахом, глиняною підлогою й безліччю мишей, – розповідає вона. – Спробувавши сільського життя, я зрозуміла, що сільська праця – дуже важка, тому картоплю й інші овочі саджаю лише для краси». Влаштувавшись, господарі одразу прибудували ще півбудинку, зробили дах із червоної черепиці, санвузол, гараж і фінську сауну. Взимку тут жити добре: піч топиться по максимуму! Переступивши через поріг, одразу потрапляєш у світ еклектики: крихітні сіни з евкаліптовими меблями й ультрасучасною музичною душовою, їдальня з декоративним каміном, вітальня в українському стилі та спальня з глиняною піччю, викладеною кахлями. На другий поверх ведуть круті дерев’яні сходи, прикрашені роботами господині та інших майстрів живопису, там – кімната відпочинку. Двері вітальні прикрашає випалена картина з танцюючими грузинками, привезена Ларисою із сонячної Грузії. Вся кімната обвішана ранніми картинами, автопортретами та малюнками Лариси Кадочникової (усього їх понад 100). Справжнім раритетом є старовинна ікона Георгія Переможця (розпис на склі) – подарунок гуцулів із часів зйомок картини «Білий птах із чорною ознакою». Настінний гобелен із карпатськими пейзажами подарував легендарний режисер Сергій Параджанов, у фільмах якого актриса знімалася. Кімнату прикрашають дерев’яні тарілки, оздоблені у техніці петриківського розпису, вишиті гуцульські рушники та ікони. Над ліжком – різноколірний шерстяний гуцульський килим ручної роботи, а над узголів’ям – оригінальна робота знаної української художниці Марії Приймаченко. Під стелею – українські обереги. Лариса показала нам власний малюнок із зображенням білого щура, який врятував їх із чоловіком у новорічну ніч. «Це було 26 років тому, у Рік Щура. Гості розійшлися, а ми з чоловіком заснули, забувши загасити свічки, що стояли на столі, поряд із ялинкою. Я прокинулася від запаху диму і побачила свічки, що вже нахилилися до стіни. Ще трохи – і будинок спалахнув би», – згадує господиня. На книжковому стелажі, що обрамлює вхід до кімнати, окрім книг – фарфорові статуетки і невелика колекція глечиків (великих і маленьких). Пара кольорових керамічних – гуцульські, а чорний металевий – старовинний грузинський. «Мені його приніс на вокзал один грузинський шанувальник, коли ми від’їжджали з гастролей», – з усмішкою розповідає актриса. Речі, яким не знаходиться місця у квартирі, звозять на дачу. Так сталося і з самоваром: вечорами подружжя із задоволенням п’є з нього ароматний чай. Перше, що впадає у вічі, коли заходиш до спальні, – старі радянські меблі і портрет вождя пролетаріату Володимира Ілліча Леніна. «Цей портрет перекочував до нас із місця роботи мого чоловіка. Його хотіли викинути, та, оскільки портрет був у шикарному багеті, ми вирішили забрати його собі. Між іншим, зараз цей багет прикрашає репродукцію італійського майстра Рафаеля Санті “Сікстинська Мадонна”, що висить над ліжком». Актриса-художниця показала свою улюблену роботу – «Пані в червоному капелюсі», написану в театральному стилі, та свій портрет, зроблений польським фотографом до її 50-річчя. До їдальні ведуть двері зі сталевою підковою. Стіна над каміном обвішана пам’ятними речами: прозорий годинник (із театральними масками замість цифр), подарований студентами колишнього чоловіка, кінорежисера Юрія Ільєнка; меч, що залишився Ларисі на пам’ять зі зйомок; фотоколаж із кіноробіт актриси; настінний птах із кольорового кришталю й маска з дерева, що відлякує злих духів та людей, зроблена тіткою актриси. Оригінальна дерев’яна люстра у вигляді гілки дуба з жолудями, виконана місцевим сільським умільцем, за ескізами чоловіка Лариси Кадочникової. На обідньому столі – бутафорські фрукти й овочі поруч із натуральними. Ще одним прикладом ностальгії є керамічна статуетка «Союз нерушимый республик свободных» – хоровод представників усіх 15 колишніх союзних республік у національних костюмах, а також старовинний дерев’яний свічник зі зйомок фільму «Тіні забутих предків». Виявляється, актриса добре знайома з відомим екстрасенсом Анатолієм Кашпіровським, його фотографія стоїть у серванті. «Я була у нього на кількох сеансах, коли він був ще звичайним лікарем у Вінниці. Якщо погано почуваюся, дивлюсь на його фотознімок – і мені стає легше. Але зараз ми з ним не підтримуємо стосунки», – повідала історію знайомства з магом Лариса. У вітальні є кухонний куточок, який прикрашають кілька розписних тарілок, керамічна фігурка веселого бісика, декоративна бочечка для домашнього вина та раритетне люстерко з кінокартини «Джерело для спраглих», у якій знімалася Лариса. У «рожевій» кімнаті на другому поверсі стеля і всі стіни в рожевих шпалерах і без гострих кутів. Цю кімнату чоловік Михайло присвятив Ларисі Кадочниковій, про що свідчить красномовний напис на дверях. На видному місці – портрет господині з білою лисицею пензля художниці Ольги Петрової, написаний років 15 тому, і старий програвач із колонками. З великого вікна видно садову альтанку. Тут актриса любить усамітнитися й посидіти, читаючи твори Ліни Костенко. З кімнати відпочинку двері ведуть до господарського приміщення: їх прикрашає гіпсова копія римської «маски правди» та єгипетська статуя. Але про потаємну кімнату господарі нам розкажуть іншим разом…