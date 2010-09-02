Самсоненко и Санта целовались взасос в Монако (ФОТО)

В последнее время бизнесмена Владимира Самсоненко все чаще замечают с певицей Сантой Димопулос. Она недавно развелась с телеведущим Андреем Джеджулой и теперь не скрывает свой роман с молодым миллионером. В течение лета парочка отдыхала на самых элитных мировых курортах. Владимир и Санта жили в лучших гостицах, проводили время в изысканных клубах Сардинии, Сан-Тропе, Монако, загорали на шикарном Лазурном побережье и каталась на эксклюзивной яхте. «Это было незабываемо», - говорит Санта. – «Море, солнце, песок, изысканная кухня, превосходные клубы – это прекрасно. Очень много времени проводили на 40-метровой яхте, которая принадлежит нашему хорошему другу – днепропетровскому миллионеру Александру Гузенко». Санта тратила время не только на пляжный отдых, но и на шопинг: «Я сделала большой шопинг в Каннах. Купила много сумок, обуви, джинсов, платьев. В общем, забила ими весь шкаф», - говорит девушка, - «Если честно, я даже не помню сумму, которая ушла на покупки. Но я осталась довольна». Сын мужа Валентины Семенюк и бывшая фабрикантка сбежали за границу, чтобы не слышать всех грязных сплетен относительно их романа. За границей влюбленные вели себя страстно и раскрепощено, не стесняясь папарацци. Прямо на публике они позволяли себе откровенные поцелуи и объятия. При этом у Санты Димопулос и Андрея Джеджулы есть ребенок, которого молодая мама оставила на попечение бабушек и дедушек: «Он был поочередно с моими родителями и родителями Андрея», - говорит певица. О бывшем муже она тоже не забывает: «Общаемся всегда по делу, но довольно хорошо. Я очень положительно к нему отношусь и уважаю. Рада, что после расставания мы поддерживаем нормальные отношения». Похоже, что Самсоненко и Димопулос пока не планируют оформлять свои отношения: «Я никогда не стремилась идти под венец. Сейчас ничего не могу планировать и загадывать. Мне кажется, надо просто пожить вместе, чтобы понять друг друга», - говорит Санта. По материалам «Блик»