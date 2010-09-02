Dress-code ВР: Засуха в тигровом костюме, Боднар с ярким маникюром (ФОТО)

Народные депутаты не перестают удивлять своих избирателей, особенно женская часть парламента. Сколько бы журналисты не писали о том, как неправильно они одеваются на работу, то есть в Верховную Раду, критику они, кажется, не воспринимают. В первую очередь это касается нардепа от БЮТ Ольги Боднар, которая очень любила яркий маникюр. Мы уже было начали радоваться за депутата, как она со временем преобразилась: исчезли картинки на ногтях. Но этот понедельник в Верховной Раде привел нас в расстроенные чувства. Мало того, что госпожа Боднар надела ярко-коралловый пиджак, в котором ее было видно с первого по последний ряд сессионного зала, так еще и накрасила ногти в тон к совсем неделовому наряду. Правило: деловым дресс-кодом не допускаются длинные ярко накрашенные ногти. Ошибку прошлых лет Ольги Боднар, да и собственные впрочем тоже, повторяет нардеп от ПР Татьяна Засуха. Ровно год назад политик появилась в стенах ВР в «костюме тигра», из-за чего VIP.glavred тут же ее раскритиковал. Правило: в деловом костюме исключены круги, ромбы, контрастные полосы, растительные рисунки (цветы), а также изображения людей и животных. Буквально на днях народный депутат от БЮТ Наталия Королеская на страницах одного глянцевого журнала рассказал, как она любит высокие каблуки. «Каблуки – мой фетиш, самый яркий элемент моего образа», – отметила Королевская. В понедельник нардеп это доказала. На внеочередную сессию ВР Королевская пришла на очень высоком каблуке – 12 см. Опознать в них стиль YvesSaintLaurent было совсем не трудно. Кстати, на официальном сайте YSL пара такой красоты стоит $795. Правило: обувь женщины должна быть закрытой, на невысоком, не выше 5 см, каблуке.