Губернатор Киевщины Присяжнюк: «Яхта – дорогое удовольствие»

Глава Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк, не смотря на высокопоставленную должность, любит вполне простые развлечения. Более того, он утверждает, что любит готовить и считает дорогим удовольствием такую роскошь как содержание личной яхты. «Хотя я люблю вкусно поесть, у меня нет привычки к каким-то заморским продуктам, экзотике, - делится Присяжнюк. - Люблю простую домашнюю пищу. У меня отлично готовит жена. Она прекрасная хозяйка, которая, пожертвовав своей карьерой фармацевта, полностью отдает себя семье. Вместе с ней мы воспитали прекрасного сына. Завтракать и ужинать стараюсь дома - жена готовит по моему вкусу - а днем ем, где придется. Люблю творог, сметану. Из мяса - больше курицу». Политик и сам не прочь приложить руку к созданию кулинарного шедевра. Как и каждого кулинара, у Анатолия Присяжнюка есть фирменное блюдо: «Я, в принципе, люблю сам готовить. Ведь, где бы ни работал, в доме всегда было много друзей, которых с удовольствием угощал шашлыком собственного приготовления. Зачастую приходилось готовить его за два часа. Заблаговременно ведь мясо не покупают, потому что если оно побывает в холодильнике - это уже не шашлык. Свежее мясо я, естественно, промываю, режу лук, очень много лука... Специи беру не магазинные, а покупаю на рынке. В маринад нужно добавить сок приблизительно из килограмма лимонов. Вот и все. Все традиционно. Когда продукты нормальные, максимум за два часа шашлык получается супер». При такой любви к вкусной еде не обойтись без спорта. «Здоровье пока не обижает, и слава Богу. В юношестве я занимался велоспортом, был членом Олимпийской сборной Советского Союза. После травмы профессиональный спорт бросил, но физкультурой занимаюсь по сей день. Сейчас люблю играть в большой теннис и футбол, на велосипеде катаюсь, каждое утро плаваю в бассейне», - говорит Присяжнюк. Судя по всему, у жителей столицы есть возможность по утрам случайно увидеть разъезжающего на велосипеде главу облгосадминистрации, ведь живет он сейчас именно в Киеве. Однако так было не всегда: «Когда в 2004 году я работал в столице, получил квартиру, потом на несколько лет уезжал в Крым, а когда вернулся - она мне и понадобилась. Пока у меня нет ни частного дома, ни участка земли в Киевской области. Это меня не интересует, и потому мне, наверное, легче работается. Но в Крыму у меня есть эллинг на берегу моря», - рассказывает Присяжнюк. Хоть недвижимость у моря весьма располагает к тому, чтобы обзавестись собственной яхтой, политик не торопится покупать атрибут красивой жизни: «Знаете, когда-то я горел желанием иметь яхту, но для меня это дорогое удовольствие. Посмотрите, за стоянку платить каждый месяц надо, держать капитана надо и так далее и так далее. Да и режим работы у меня всегда такой, что на яхту времени точно не останется», - делится Анатолий Иосифович. По материалам «Факты и комментарии», фото - «2000», «КП в Украине», «Фокус», «ГолосUA»