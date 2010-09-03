Могилеву необходимы Cadillac, Mercedes и костюмы от Brioni (ФОТО)

Недавно министру внутренних дел Анатолию Могилеву преподнесли роскошный подарок - автомобиль Cadillac Escalade. Как утверждали СМИ, автомобиль стоит 1 млн. грн. Событие вызвало большой резонанс, что произошло не без участия депутата от НУНС Геннадия Москаля. Он обвинил коллегу в коррупции. Но Могилев не стушевался и решил дать отпор подобным обвинениям. Он признает наличия формального признака коррупции в том, что МВД получило в подарок Cadillac Escalade и без тени смущения пользуется подарком. Член Народной самообороны Геннадий Москаль заявлял, что Могилев перемещался на Cadillac по Крыму во время отпуска. «Во-первых, его официальная цена – около 500 тысяч гривен. Во-вторых, по каждому факту оказания помощи милиции наше управление внутренней безопасности проводит проверку. УВБ смотрит, не имел ли даритель проблем с законом, можно ли от него этот подарок принимать. МВД финансируется на 42% от потребности. Поэтому помощи милиция принимает очень много», - сказал министр. Жалуясь на тяжелую судьбу министерства, он отметил, что у министерства практически нет денег на бензин, на радиостанции и на другое оборудование. Но, по словам Могилева, люди сами предлагают сделать подарок милиции в качестве благодарности. «К нам поступает информация о подготовке заказного убийства, мы имитируем это убийство, документируем контакты убийцы с заказчиком. И вот после этого человек говорит о том, что он нам хочет подарить Cadillac, к примеру. Что мы ему должны сказать? Подари лучше 15 Жигулей? У нас сейчас доводится до конца дело об убийстве директора супермаркета 4Room Шабаба Алояна. Убийцу будут экстрадировать из России. Его брат Джамал сказал, что хочет уголовному розыску сделать подарок. Что делать нам?», - вопрошает министр. Он подчеркнул, что милиция нуждается в разных машинах, в том числе и такого класса, как Cadillac. «Вот, например, наши сотрудники документируют крутой ночной клуб. Им надо туда подъехать, завоевать доверие. Им туда на Lanos подъезжать? Или, может, на Lanos можно догнать Audi 8 с двигателем под 6 литров? А у нас были случаи, когда объекты просто давили на педаль газа и спокойно отрывались от нашей слежки. Так что для отдельных функций нам нужны разные машины, в том числе и Cadillac, и Mercedes. И костюмы от Brioni тоже необходимы», - заявил Могилев. Но у Москаля есть новый повод выставить на повестку дня ряд вопросов о благосостоянии Могилева. Корреспонденты одной из симферопольских газет разыскали в Коктебеле дачу, к которой, как утверждает народный депутат Геннадий Москаль, имеет отношение глава МВД Анатолий Могилев. По этому адресу журналисты обнаружили новенький, недостроенный особняк. Однако, о том, что недостроенный особняк имеет отношение к министру внутренних дел соседям ничего неизвестно. По информации одного из феодосийских агентств недвижимости, стоимость такого дома с участком в центре Коктебеля может достигать 400 тысяч долларов: участок соток 6 можно продать за 65 тысяч долларов, в 1000 долларов за квадратный метр оценивается сам дом. По материалам «Газета по-украински», «Корреспондент»