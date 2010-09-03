Бывший нардеп Руслана: В школе я была девчонкой – сорванцом

Бывший народный депутат Руслана училась в средней школе № 52 в городе Львов. Сколько себя помнит, любила общество мальчишек, часто лазила по деревьям и возвращалась домой с ссадинами. Ни разу не видела кабинет директора, частенько давала сдачи, если ее кто-то обидел, и всегда отвечала за свои поступки. «Школа – это самые теплые и замечательные воспоминания родом из детства. Я старалась быть примерной ученицей. Сама делала домашние задания, практически никогда не списывала. Родители с детства воспитывали меня так, что бы я была честной и отвечала за свои поступки, коль провинюсь. Я очень любила свой класс. Я была активисткой и заводилой. Все время принимала участие в школьной самодеятельности. У меня было много друзей. Я была капитаном команды КВН. Возвращаясь из школы, быстренько делала уроки, чтобы поскорее пойти на свой любимый Ансамбль. Для меня не было страшнее наказания, чем не пойти на занятия по пению. В выходные любила играть во дворе с мальчишками. Куклы и рюши – это все не мое. Мне дай по деревьям полазить, в казаки - разбойники поиграть. Ребята меня уважали» - рассказывает певица. Про первые светлые чувства Руслана вспоминает так: «Были симпатии, как у каждой девочки, но не, то самое «большое светлое чувство», о котором все так много говорят. С настоящими серьезными чувствами я столкнулась, чуть позже, чуть повзрослев. А в школьные года, я впервые влюбилась в мальчика из детского ансамбля «Улыбка». Мы вместе пели. Это была трогательная детская симпатия».