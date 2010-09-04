Водянова разводится с английским лордом (ФОТО)

Всемирно известная топ-модель из России Наталья Водянова и английский лорд Джастин Портман недавно начали процедуру развода. Как оказалось, разлад в семье длился уже 4 года. Одной из главных причин этого стал главный режиссер Первого канала Андрей Болтенко. Именно из-за него Наталья так часто в последние годы бывала в России. Сразу после развода одна из самых дорогих моделей планирует переехать жить в Москву к постановщику «Евровидения-2009». Режиссеру тоже пришлось пойти на разрыв с экс-пассией. Из-за Натальи 37-летний Андрей Болтенко, который является обладателем трех премий «Тэфи», порвал с актрисой театра «Современник» Мариной Александровой. Первые четыре года в браке с английским лордом Наталья прожила счастливо. В 2006 году модель познакомилась с Болтенко. Поначалу молодого режиссера и мать троих детей связывали только рабочие отношения. Затем Наталья стала чаще наведываться к «другу». Иногда было заметно, как манекенщица слегка флиртует с Андреем. Однако вскоре слухи об их романе дошли и до супруга Водяновой. Каждый раз, по приезду в российскую столицу, Болтенко любезно делится своими апартаментами с манекенщицей. Теперь Наталья проводит в Москве намного больше времени, нежели в Лондоне, где живут ее трое детей. Но родственники Натальи не теряют надежды на примирение супругов – они считают, что Болтенко не годится на роль отца ее детей. «Только отрицательные эмоции... Это естественно - как еще на это можно смотреть?! Потому что трое таких хороших детишек... Мы смотрим на все с большим огорчением. Будет действительно неприятно, если этот развод состоится. Может, все еще обойдется», - признается мама манекенщицы. Близкие Наташи до последнего не знали о ее романе с Андреем, а тем более о том, что топ-модель подала на развод с английским лордом и собирается вернуться в Россию. Близкие из окружения модели сообщили о том, что Наталья и Андрей станут жить вместе сразу после оформления развода. Уже сейчас парочка не расстается ни на минуту: даже в фитнес-центр они ходят, держась за руки. Последние несколько месяцев влюбленных каждое утро видят в бассейне элитного центра Else club на Иваньковском шоссе. «Они не являются клиентами нашего клуба, к нам ходят по разовым пригласительным», - рассказала Марина, сотрудница фитнес-центра, - «Они бывают в бассейне и в сауне. Ведут себя как во время медового месяца. Хотя в журналах пишут, что она замужем». Водяновой развод обойдется недешево: сейчас готовится расстаться с десятью миллионами долларов, которые ей придется выплатить английскому лорду в качестве отступных. Именно на таких условиях Портман готов скрыть правду об изменах жены. Хотя существует и другая версия развода. Наталья утверждает, что причиной ее охлаждения к супругу послужило пристрастие Джастина к алкогольным напиткам. Титулованный Портман жил на заработанные деньги своей знаменитой супруги. Рождение третьего малыша только усугубило разногласие в семье английского лорда. Наталья видела Джастина исключительно в состоянии опьянения: трезвым он давно не появлялся на глазах супруги. По материалам SiteUa.org, фото: «Комсомольская правда», «Сплетник», Сosmopolitan