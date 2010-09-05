Красная дорожка «Мисс Украина 2010» (ФОТО) Ч.1

Королевская с молодым человеком, беременная Парцхаладзе, Памела Андерсон под ручку с Онищенко Во дворце «Украина» выбирали самую красивую девушку нашей страны. В финале Национального конкурса Мисс Украина-2010 победила 20-летняя одесситка Екатерина Захарченко. Оценивали 26 конкурсанток из разных городов итальянская актриса Орнелла Мути, супермодель Памела Андерсон, актриса Элизабет Херли, актер Жан-Клод Ван Дамм, модель Снежана Онопко и другие. Организатором Национального конкурса красоты Мисс Украина-2010 выступил украинский бизнесмен, основатель Международной меценатской организации TOP Ukraine Александр Онищенко.