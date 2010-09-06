Молодожены Колодий и Завальская уехали на Крит (Свадебные фото)

Осенняя свадебная лихорадка коснулась и украинских ВИП-ов. В прошлую субботу сочетались браком телеведущий Александр Колодий и участница группы «Алиби» Алина Завальская. Подготовка длилась три месяца, которых вполне хватило для того, чтобы торжество прошло на высоте. Молодожены расписались в районном загсе Соломенского района, а затем отправились в отель Intercontinental, где прошел банкет. «Наряд заказывали у дизайнера Кати Шаховской, - рассказала мама невесты Альбина Алексеевна, - Моим дочерям очень нравятся ее работы и в частности, свадебное платье, которое она пошила для Ани Лорак. Алина сама продумывала фасон и обсуждала его с Катериной. Шаховская на последних месяцах беременности приходила на примерку и они обговаривали каждую деталь туалета. Было создано платье в классическом стиле с испанскими акцентами, расшитое очень дорогим французским кружевом, бисером и камнями Swarovski. Фата тоже была украшена кристаллами». На свадьбу пригласили около 120 гостей. Среди них были аккордеонист и политик Ян Табачник с супругой певицей Татьяной Недельской, экс-министр транспорта Николай Рудьковский, бывший супруг гимнастки Лилии Подкопаевой - Тимофей Нагорный. Свидетельницей была стилист Анна Осмехина, а свидетелем – пресс-секретарь МИДа Александр Дикусар. «Мы подарили молодоженам очень красивые коллекционные иконы XIX века, - поделилась Альбина Алексеевнаю. - Вообще, дарили много икон. Это очень приятно, так как можно создать свой семейный иконостас. Это пригодится для обряда венчания, который будет позже. Остальные подарки мы не видели, потому что молодые уехали на неделю в свадебное путешествие, которое пройдет в Греции на Крите». Фото пресс-службы "Алиби"