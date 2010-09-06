Декольте Орнеллы Мути, животик Парцхаладзе и босоножки Бережной

6 сентября 2010, 18:12

«Мисс Украина 2010» в деталях

Юбилейный 20-й финал конкурса «Мисс Украина 2010» собрал весь украинский бомонд. Красная дорожка стала очередным поводов для украинских ВИП-ов продемонстрировать свой гардероб и аксессуары. Но не всегда одежда соответствовала концепции мероприятия. Иногда наряды вызывали легкое недоумение. Среди гостей можно было увидеть и опереточные платья в стиле Кармен, и трикотажные трико, и туфли с агрессивными шипами. При этом дамы не забыли провести ревизию в шкатулках с драгоценностями и надеть на себя, как говорится, все лучшее и сразу. Гимнастка Лилия Подкопаева надела драгоценное кольцо, инкрустированные камнями часы и не забыла прихватить с собой клатч от Louis Vuitton. Супруга бизнесмена Льва Парцхаладзе Леся появилась в платье, в котором ее уже неоднократно видели на других светских событиях. Но, учитывая, что Мисс Украина 2004 сейчас готовится стать мамой, ей простительны такие вольности. Тем более, что каждый имеет право на любимую вещь. Зарубежные гости тоже не отставали от наших ВИП-ов и сверкали в буквальном смысле слова. К примеру, Лиз Херли появилась в ярко-фиолетовом платье, расшитом пайетками, на ее запястье был тонкий браслет, а на пальце сверкало кольцо с огромным камнем. Орнелла Мути украсила себя подвеской с драгоценными камнями. Памела Андерсон справедливо решила, что она притягивает взоры без всяких украшений. Она появилась в прозрачном мерцающем пайетками мини-платье, под которым отчетливо просматривались выдающиеся прелести модели.

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