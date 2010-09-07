Розинская хочет троих детей (ФОТО)

Наталья Розинская провела с детьми урок географии в Украинском доме, где было открытие книжной выставки. Телеведущую и писательницу пригласили туда как автора на автограф-сессию. Но она решила устроить еще и импровизированные занятия. «Мне очень приятно, что дети дошкольного возраста знают, где находится река Ганг, - говорит Наталья, - Я вошла в роль учителя. Думаю, что у меня неплохо получилось ладить с детьми». Кстати, вечная невеста Наталья Розинская уже задумывается и о собственном потомстве: «Я поняла, что дети любят меня, а я – их. Потому в будущем хотела бы родить как минимум троих. Думаю, что это произойдет уже довольно скоро». Не исключено, что скоро Розинская определится и со своей второй половиной. Она явно намекает на то, что уже встретила человека, который станет отцом ее детей: «Возможно, я уже определилась с кандидатом на роль будущего отца моих детей. И вероятно об этом скоро все узнают», - интригует Наталья.