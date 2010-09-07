Ван Дамм: «Я менее образован, чем ваш Президент»

Актер Жан-Клод Ван Дамм стал частым гостем в Украине. Даже появились слухи о том, что он собирается перебраться в Киев на постоянное место жительства. Но в последнее время он бывает у нас реже. Оказывается, для этого были уважительные причины. «Я просто недавно проводил время вместе с Путиным, а еще был занят созданием новой марки часов. Они уже продаются по всей Азии», - делится «универсальный солдат». Актер не просто так проводит время с российским экс-президентом. Они успели стать настоящими друзьями. «Он очень хороший человек, любит спорт. Именно на этом мы с ним и сошлись, он же занимается дзюдо, а я ему еще показываю приемы карате. Мы общаемся вполне нормально. Много разговариваем — он буквально кормит меня информацией, просвещает по поводу истории России, рассказывает о том, какой его страна была в прошлом. Я всего этого не знал и был очень впечатлен. Я, помнится, сказал ему: «Удивительно то, как ты говоришь о России, потому что буквально в каждом слове чувствуется любовь». И в этом не чувствуется никакой фальши, он действительно любит свою страну», - поделился Ван Дамм. Не смотря на свою привязанность к Украине, актер не берется судить о ее президенте. «Я не встречался с ним, и не мне о нем судить. Но я уверен, что я менее образован, чем ваш президент, ведь чтобы управлять страной, надо быть очень квалифицированным специалистом. Но я слышал очень много хороших историй о нем — в том смысле, что он пришел к власти уже с деньгами, так что он заинтересован в том, чтобы помогать стране, а не зарабатывать»? – рассказал актер. Кстати, он признался, что никогда не слышал о Юлии Тимошенко и вообще не любит рассуждать о политике. Гораздо приятнее Ван Даму говорить об украинских женщинах: «Меня поразило то, как женщины ухаживают за собой! Они делают это очень и очень хорошо. Не очень обеспеченные люди, средний класс, богачи — все женщины выглядят сногсшибательно». Хотя у актера есть законная супруга, он утверждает, что у одной из украинок все же есть шанс в будущем стать его женой: «Я знаю, многие женщины любят меня на расстоянии, а в жизни я очень сложный парень. Я на самом деле не знаю, как разговаривать с женщинами, я не Дон Жуан. А насчет того, чтобы жениться на украинке — все возможно. Это все вопрос «химии». У тебя может быть самая прекрасная или самая уродливая женщина — все дело в «химии». При этом Ван Дамм не утверждает, что речь идет о нашей соотечественнице Алене, с которой его связывают непростые отношения. По материалам «Сегодня»