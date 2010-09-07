Янукович в детстве чуть не погиб, а Тимошенко ходила с синяками

Детство - это самое прекрасное время в жизни каждого человека. О нем часто вспоминаешь и хочешь вернуться туда, где нет взрослых проблем и забот. Где можно поиграть с подружками в классики, погонять с мальчишками мяч, залезть в соседний сад и нарвать ягод, выйти на улицу в новом платье и никто не спросит, у какого дизайнера покупала, когда деньги надо только на сладости и т.д. Сколько раз потом за всю жизнь скажем, «а вот в детстве…». И до конца своих дней будем помнить самый больной синяк, велосипед соседа, куклу из детского сада, банку варенья, бабушкины сказки, маленьких собачек и кошечек, которых мы тащили домой…. VIP.glavred начинает новый проект «VIP: Родом из детства». Виктор Янукович ...Виктор Янукович родился в 1950 году в поселке Жуковка, что недалеко от Енакиево Донецкой области. Когда ему было два года, умерла мама, отец ушел в другую семью, а маленький Виктор остался с бабушкой, получавшей 12 рублей пенсии. «Когда я подрос и пошел в школу, то стал подрабатывать: огород соседям вскопать, воды из колодца наносить, - вспоминал о своем детстве Президент. - Давали то банку молока, то пяток яиц. А десяток - так это очень много было! В общем, соседи, видя, что мы бедно жили, помогали... Одежду мне бабушка всегда покупала на вырост. Если где-то там порвал, то она штопала, латала». «Помню, бабушка рассказывала мне такой случай из нашей с ней жизни. Как-то купила она мне что-то вроде комбинезончика - укороченные брючки на подтяжках. Я, естественно, в обновке побежал на улицу играть. Мне тогда было лет семь. Где-то зацепился и порвал штанину. Пришел домой, бабушка все это увидела, рассердилась на меня и ударила: мол, я копейки складываю, чтобы тебя одеть-обуть, а ты... Я на нее посмотрел удивленно... Она спросила: "Что ты на меня смотришь? Видишь, что натворил?" Я ей отвечаю: "Ну, ударь меня еще раз". После этого снял комбинезон, открыл печку и... бросил обнову в огонь. А потом сказал: "Вот вырасту, тебя одену, и будешь ходить в самых лучших платьях. А я - в самых лучших костюмах! Эти штаны мне все равно не нравились, потому что они были слишком новые. Я буду в старых ходить». «В детстве не было такого! Дни рождения стал отмечать в зрелом возрасте, когда уже своя семья была...». «Люди из нашего поселка ходили на шламоотстойники коксохимзавода - они рядом с хатками были - и заготавливали шлам на зиму, - вспоминал он в своем интервью. - Он с коксующимся углем хорошо горел. С годами отстойники зарастали травой, кустарниками, небольшими деревьями. В том числе и вербами. После того как ил выкапывали, оставались ямы. Со временем они затягивались, наверху образовывалась корочка, а под ней в воронке - почти жидкий ил. И если угодить в эту яму, то без посторонней помощи выбраться практически невозможно, потому что, как на болоте, затягивает. Однажды в такую яму и я провалился - по пояс. Выбираться попробовал - не получается. Засасывает дальше - по сантиметру, по сантиметру. Я испугался. Кричал, но меня никто не слышал. Плакал, рыдал от отчаяния, но только глубже погружался. Тогда закончил первый класс. Когда на поверхности остались только плечи и руки, решил, что все, конец. И стал прощаться с жизнью. Знаете, говорят, перед смертью человек смотрит в небо. Я поднял голову и стал просить прощения у мамы. Говорил вслух... Просил, чтобы не обижалась за то, что не смогу сделать все, о чем мечтал, - чтобы она порадовалась за меня... В это время на абсолютно безоблачное небо налетела тучка. Поднялся ветер. Ну ниоткуда! И порывы ветра стали наклонять ко мне ветки вербы. Я схватился за ветку, а она ведь очень тонкая и хрупкая. Стал осторожно подтягивать более крепкую. Получилось! Так потихоньку-потихоньку и выбрался. Пошел на речку, снял одежду... Постирал, как мог, разложил ее на солнце. Искупался сам. Когда все подсохло, оделся и пошел на кладбище. На маминой могиле тогда стоял деревянный памятник, на нем - фотография под стеклом. Раньше так делали. Фотография была уже выгоревшая... Я сел возле этого памятника, обнял его и стал маму благодарить. А на кладбище очень много росло сирени. Практически возле каждой могилки. Когда я разговаривал с мамой, подул ветерок - и ветка сирени коснулась меня, как будто погладила по лицу. Я это запомнил на всю жизнь. Было очень много моментов, когда мама меня спасала. Когда уже, казалось, выхода нет и сил нет никаких пережить, я начинал с ней говорить, и она мне эти силы давала... О том, что она мой ангел-хранитель, мне сказал отец Зосима, мой духовный отец, которого я встретил при сложных обстоятельствах...» . ФАКТЫ Юлия Тимошенко Юлия Владимировна Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске. Жила с мамой скромно, в обычной двухкомнатной квартире в пятиэтажке. Отец оставил семью, когда девочке было три года. От общения с дочерью он не отказался, но особым вниманием тоже не баловал. «Меня воспитывала только мама, поэтому у нас, кроме любви и нежности, никаких других инцидентов не было. Я, как это... - небитый ребенок». «Мама всегда была и остается моей главной любовью. Можно сказать даже моим кумиром». «Сколько себя помню, я никогда не играла в куклы, только в футбол и войнушки. Мои друзья в возрасте 5-7 лет - это исключительно парни, соответственно, и игры у нас были мальчишеские». «Когда я была маленькой, то половина доходов семьи шла на зеленку, чтобы смазывать мои коленки и локти». «В детстве я очень любила один фильм. В этой картине у мальчика была коробочка спичек, которые выполняли любые желания, стоило лишь сломать один спичку. Как же я мечтала тогда иметь такую коробочку». Журнал «ЕВА», фото StarJournal Виктор Ющенко Виктор Ющенко родился 23 февраля 1954 года в селе Хоруживка Недригайловского района Сумской области в семье учителей. Отец - Андрей Андреевич, воевал на фронте, попал в плен и был узником Освенцима, чудом остался живой. После войны учительствовал в местной школе. Мать - Варвара Николаевна, преподавала в школе физику и математику. Односельчане вспоминают о Викторе, как о воспитанном мальчике и мамином любимце. «Мои родители всегда уважали и берегли традиции. Каждый год в начале декабря мы с мамой и братом каждый вечер садились мастерить елочные украшения. До сих пор помню, что самым красивым украшением в детстве мне казалась звезда из тонкого стекла. Бегали с ребятами колядовать и щедровать - правда, только к родственникам, так как в советские времена за такие проделки родителям - сельским учителям могли вынести выговор. Можно не помнить, какие подарки тебе достались на праздник, но на всю жизнь остаются впечатления, обряды, связанные с этим днем». Петр Ющенко: «Когда он (Виктор Ющенко - Ред.) еще был банкиром, его спросили, кем бы он стал, если бы не пошел в финансисты. Виктор Андреевич сказал, что археологом. Откуда у него интерес ко всему этому? Это началось с детских лет. У нас отец хорошо рисовал. А в школе был уникальный учитель Федор Иванович. Преподавал черчение и рисование. Это был художник, который в Европе выставлялся. И многим поколениям учеников привил любовь к художественному делу. Будучи широко одаренным человеком, он занимался с детьми после уроков, заинтересовывая их и пчеловодством, и столярным делом. Я вижу, что Виктор от этого учителя много взял - по пасеке включительно. Ну и отцы-деды наши столярами, пчеловодами были. Дедов он не знал - 2 года исполнилось, как один дед умер, и 4 - как второй. Родители были сильно заняты в школе на работе. А этот учитель очень повлиял на него». «Выбор профессии у Виктора Андреевича - чисто родительская воля. У нас была тогда распространена мысль, которая даже не обсуждалась, что юноша, который оканчивает школу, должен иметь инженерно-техническое образование». «Совсем маленьким драки я его серьезно не воспринимаю. В школе он очень чинно себя вел. Присутствие родителей оказывало влияние. Школа у нас была небольшая. Вышел в коридор и знаешь: сейчас с какого кабинета выйдет отец или мать. А директором работал бывший офицер, в хромовых сапогах ходил. Не дай Бог, чтобы увидели, что где-то в селе - не то, что в школе, кто самокрутку закурил ... Да это же страшное, что было бы!». DailyUA