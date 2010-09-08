Ольга Фреймут: Осінь, що пасує

8 сентября 2010, 09:01

Спогади про щойно пережиту спеку зі мною скрізь: в оголошеннях у під’їзді про встановлення кондиціонерів; на продірявленому підборами асфальті; а особливо – в літньому гардеробі, що цього року значно перевищив звичайні розміри

Люди так марудились від спеки, що найбільш нетерплячі вже наприкінці серпня почали вдягатися наперекір погоді. У Борисполі, дорогою до Цюріха, зустріла парочку в дублянках. Хоча того дня було так спекотно, що у тітоньок на волоссі плавився лак. Одягатись однодумно зараз важко, бо вгадати, якою буде погода, не під силу й ворожці. Я й гадки не мала, що осінь так пунктуально прийде на зміну літа. Вперто продовжую одягати на роботу легенькі сукенки. Притула з Педаном турбуються, щоб не застудилась. А як же мені відректися від накуплених платтів, так вдосталь і не ношених. Поки горнуся від холоду до друзів, розуміючи, що якась я неслухняна модниця. Не затята. Нещодавно повернулася з Європи і зрозуміла, що там жінки більш віддані модним переконанням, ніж українки. Для них мода – настанова, для нас – рекомендація. І в Італії, і у Швейцарії організовано перейшли на осінні тенденції, не чекаючи на вітри та зливи. У Цюріху, скажімо, чітко визначилися з тенденціями цієї осені. Жінки та дівчата масово випробовують модну у цьому сезоні манеру вдягатись на чоловічий лад: штани з високою талією, довжиною до щиколотки швейцарки поєднують із сорочкою з кишенькою на грудях та двобортним вовняним піджаком – як у Alexander Wang і Celine. О, як тамтешні модниці люблять білосніжні блузки, поверх яких замість шалі накидають джемпери! Я їм ще рекомендувала б доповнити вигляд «дівчини з Wall Street» підборами – не послухають. У Швейцарії більше зелених галявин, аніж асфальту. Підбори вгрузають. До речі, окрім шоколаду, додому я ще привезла тамтешньої трави – нанизала на каблук. Ще одна нинішня тенденція, співзвучна з інтересами швейцарців, – багатошаровість. Альпи красиві, але часто собою спиняють погану погоду. Мода там перш за все адаптована до природних вибриків. Я до непристойності роздивлялася дівчину, яка стояла на одній із центральних площ Цюріха, у шортах, одягнутих поверх темних колгот. Хто міг би подумати, що чорні капрони так тріумфально повернуться в моду після трьох сезонів вигнання (J.Crew). Наверх панянка натягла щось на кшталт куфайки, з-під якої визирав білосніжний комірець сорочки. Я знала, що у разі раптової спеки модниця забіжить у ледірум якогось кафе, скине все зайве, залишившись тільки у шортах та сорочці. Я так зробила б. Насправді слоїстість – нині дуже помітний тренд. Вона є у колекціях більшості визнаних дизайнерів (Rodarte, Kenzo). Цієї осені дозволено поєднувати одяг різний не лише за фактурою, а й навіть за стилем. Цим і зайнявся улюблений бренд Мішель Обами – J.Crew. Ситець, денім, кашемір вправно об’єднали в єдине ціле. Але модний дім Rag&Bone виявився найрадикальнішим. Під час показу в Нью-Йорку модель закутали у вісім лашок, і це аж ніяк не повнило дівчину. Вибираючи такий тренд, важливо щедро оголити або ноги, або шию, підкреслити лінію талії, стати на підбори. Кольори, придатні для змішування, – пастельні і брудні. Зараз як ніколи доцільним є лук «ніби проспав на роботу». Це коли складається враження, що одягався похапцем. Думаю, модниці-мерзлячки, як я, мусять скористатися такою нагодою. Наступна може випасти аж за 30 років – така циклічність моди. Італійки, на відміну від діловитих швейцарок, полюбляють провокувати чоловіків обтислим одягом. А ще тамтешні дівчата впадають з однієї крайності в іншу. Хто не носить облипле декольте, бачить комфорт у джинсах і чорних майках-вестах, ситцевих скромних платтячках, доповнених непомітними кардиганами. Утім, більшість італійок уже вільно володіє осінніми тенденціями. Ніколи не змирюся з тим, що цієї осені раптом стало модно підбирати все за кольором: сумочку – під взуття, сукенку – до тієї ж сумочки. До цього такі рекомендації давали на Троєщинському ринку. Тепер таке віяння в законі. Італійські дівчата цим зловживають. Є з кого брати приклад. Модний дім Tomas Maier поєднав рожеву блузку з червоними шкіряними штанами. До речі, до штанів зі шкіри додали ще один тренд – шкіряна розчепірена спідниця. Oscar de la Renta пропонує колготи підбирати у тон до костюма. А Mark Fast – легінси до плащів. Я неймовірно щаслива, що в цьому сезоні знайшла тенденцію й для себе. Модно мати вигляд представниці творчої інтелігенції початку минулого століття. Я вже собі придивилася довгі спідниці до підлоги, що замітатимуть асфальт, накидки для тривалих подорожей каретою з прорізами для рук ( Louis Vuitton, Malene Birger,Michael Kors, Ralph Lauren). Іконою для створення такого стилю особисто я обрала Лесю Українку. Трендів цієї осені так рясно! Мода стала близнючкою сучасного мистецтва, у якому кожен бачить щось своє.

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