Скандал! Онищенко подает в суд на Памелу Андерсон

Американская актриса Памела Андерсон недавно стала одной из членов жюри юбилейного ХХ конкурса «Мисс Украина 2010». Но визит звезды «Спасателей Малибу» прошел не так гладко, как хотелось. Теперь украинская сторона обвиняет актрису в нарушении условий контракта и требует компенсацию $300 тыс. – именно столько составлял ее гонорар. Скандал разгорелся из-за того, что во время своего визита Андерсон нарушила ряд установленных условий и обязательств, заранее прописанных в договоре. Так, одним из таких условий было обязательное присутствие на закрытой вечеринке после официального мероприятия и интервью одному их каналов. Но секс-бомба сослалась на усталость и сразу после конкурса отправилась в гостиницу. Коллеги Андерсон Орнелла Мути и Элизабет Херли свои обязательства безукоризненно выполняли. «Сейчас юристы компании Александра Онищенко заняты составлением иска относительно госпожи Андерсон и ее менеджмента, - рассказала член организационного комитета «Мисс Украина 2010» Ирина Яловая. - Некоторое время уйдет на подготовку документов и уточнение нюансов, например, где будет рассматриваться это дело». По материалам «Сегодня»