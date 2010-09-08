Дочка Бережной первые шаги сделала в Италии (ФОТО)

Еще в начале лета Президент Украины Виктор Янукович высказал пожелание, чтобы политики отправлялись отдыхать в Крым, а также на отечественные курорты. Однако, не все прислушались к совету Президента. В их числе депутат-регионал Ирина Бережная – она провела летний отпуск в своей любимой Италии. Вместе с ней туда отправились ее годовалая дочь, Даниэлла, мама и бизнесмен Борис Фуксман, ее любимый человек и отец ее дочери. «Эта страна такая же комфортная для отдыха, как и родная Украина: искренний и гостеприимный народ, великолепные пейзажи и прекрасный, мягкий климат, делится Бережная, - Даниэлла первый раз в жизни совершила «заграничный вояж», но, несмотря на это, отлично перенесла авиаперелет и вообще была умницей. Дочурка радовала всех нас каждый день: очень много плавала. Она вообще занимается плаванием с двух месяцев. Друзья даже шутя называли ее «морской царевной». В Италии дочь сделала свои первые шаги в жизни и первый поход на детскую дискотеку». Кроме первых шагов у дочери политика произошло еще одно знаменательное событие: «Представьте себе, что на отдыхе у нее «вылезло» 8 зубов! – рассказывает Ирина Бережная, - Лето-2010 для всей нашей семьи запомнится на всю жизнь. Еще порадовало то, что у Даниэллы, как оказалось, есть задатки полиглота: она начала понимать итальянский язык и даже говорить какие-то простые слова, такие как «чао», — радуется Ирина. На отдыхе она читала дочери «Кота в сапогах», «Семеро козлят», а для себя «Золотого теленка». По материалам «Сегодня»