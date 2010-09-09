Рудницкая украсила свои подушки секретными символами (ФОТО)

Артистка, корреспондент, писатель и художница Анжелика Рудницкая создала дизайнерскую коллекцию эксклюзивных подушек-думочок в стиле этно-модерн, украшенных архаичными символами, пестрыми домиками, деревьями-птицами и прочими сакральными знаками. Коллекция «Радостный дом» была презентована на Международной выставке декора и предметов интерьера «Декор». Каждый экземпляр был создан на основе вышитой живописи, которую создавала Рудницкая. Узоры на атласных подушках воспроизведены таким образом, что издалека кажутся вышитыми. Автор считает, что подушки лучше наполнять из искусственных материалов, так как это избавит аллергиков от неприятных последствий. Именно потому подушки подходят не только для украшения интерьера, но и для того, чтобы на них вздремнуть. Изюминкой коллекции стала подушка 80х80 см под названием «Лунное колесо». Анжелика пытается воссоздать древний свадебный обычай, который существовал в украинских селах. Когда-то невесту, собирая под венец, сажали перед зеркалом на большую подушку. Считалось, что девушка, первая занявшая место после невесты, вскоре тоже выйдет замуж.