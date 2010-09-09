Луценко лазил по украинским скалам, а потом гулял по Барселоне (ФОТО)

Украинские ВИП-ы зачастую расходятся во мнениях с коллегами при выборе мест отдыха. Кому-то по душе родные просторы, а кого-то тянет за границу. Экс-министр внутренних дел и председатель «Народной самообороны» Юрий Луценко решил отдать должное и отдуху в пределах Украины, и тягой к экзотике. Он отдыхал этим летом мало, но продуктивно. Несколько дней Луценко традиционно провел на Западной Украине в Ивано-Франковской области. Вместе с сыновьями — Александром и Виталием — исходил пешком места, по которым когда-то бродил с товарищами легендарный Олекса Довбуш. Юрий Витальевич не преминул даже подняться с мальчиками на скалу Довбуша. Также он занимался рафтингом: в течение трех часов на надувной лодке и в защитном шлеме спускался вниз по реке Прут. После «западенских» прогулок Юрия Луценко встречала Барселона. Туда он полетел не только с сыновьями, но и с женой Ириной. В Барселоне Юрий Витальевич не в первый раз. «Мы снова любовались архитектурой Гауди: ходили смотреть собор Саграда Фамилиа, гуляли по парку Гуэль. Плавали в Средиземном море, «пролетели» на канатной дороге, натянутой над каталонской столицей, прошлись по центральной барселонской улице — Ла Рамбла, посмотрели рыб в барселонском «Аквариуме», — рассказывает Луценко. Если в прошлую поездку в Испанию экс-министр побывал на корриде, то в этот раз туда ему попасть не довелось. Не обошлось на отдыхе и без чтения книг. Политик читает запоем: «Этим летом обложил себя книгами японца Харуки Мураками и немца Гюнтера Грасса, автора знаменитого романа «Жестяной барабан». Из украинских авторов читал «Життя, смерть та інші неприємності» Ярослава Грицака. Читал много исторических книг: историю Византии и арабских завоеваний Средиземноморья, историю индоевропейских народов и влияния Скифии и Алании на формирование славянского этноса. И самое главное — читал Бернарда Вербера. Это стало моим главным открытием», - делится политик. По материалам «Сегодня»