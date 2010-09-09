В колекції комуніста Грача – вина столітньої витримки

У депутата – гурманський підхід до споживання вина. У його колекції є навіть вина столітньої витримки. Сам Леонід Грач вино не робить, власноруч готує лише «кизилівку» – настоянку з кизилу, який росте тільки у Кримських горах. А з вин віддає перевагу «Мадері» 50-річної давності. Як наголошує знавець, у винній справі велике значення має рік урожаю, враховується сонячність при дозріванні винограду та річна середньодобова температура. Це дуже важливо для вдалого вина. Винороби недаремно називають вино «кров’ю землі», адже коріння винограду може сягати у землю до 20–25 м. «Моя колекція вина безцінна. Ось, наприклад, кілька років тому об’єднання «Масандра» продало на аукціоні «Сотбіс» 50-річну пляшку свого виробництва – «Мускат білий Червоного каменю» за 25 тисяч фунтів стерлінгів. А в мене є столітні масандрівські вина, – хвалиться депутат. – Щодо смаку, то найвдаліше вино – «Херес» 1986 року. Це напій для гурманів. У ньому, як кажуть, є всі барви веселки, відчувається смак кісточок вишні та мигдалю». Фото з офіційного сайту Леоніда Грача