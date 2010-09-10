Кондратюк жила в гостинице, спрятанной в скалах (ФОТО)

Народный депутат от БЮТ Елена Кондратюк примкнула к лагерю политиков, которые не вняли призыву Президента отдыхать в Украине. Она отправилась со своим семейством в живописную и спокойную Хорватию. «Летом я замечательно отдохнула, - рассказывает Кондратюк, - Мы впервые поехали всей семьей в Дубровник – старый город в Хорватии. Поселились в гостинице, которая спрятана в скалах. Из окон открывался живописный вид. Мы отлично проводили время: купались, наслаждались местной кухней». Но отдых заключался не только в чревоугодии и переворачивании с боку на бок в уютных шезлонгах. У семейства Кондратюк проснулась исследовательская жилка. «Каждый вечер ходили смотреть старый город – обошли его со всех сторон, было очень интересно», - вспоминает политик. Фото из семейного архива Елены Кондратюк