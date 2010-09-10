Для кого Бригинец выбирал свадебное платье? (ФОТО)

С наступлением осени вопрос свадеб стал особенно актуален. А потому именно сейчас многих интересует как организовать свадьбу так, чтобы она стала незабываемой. И Ukrainian Fashion Week взялся помочь в этом разобраться. В отеле «Премьер Палац» (участник организации мероприятия) в очередной раз презентовали проект Wedding Deluxe Show – выставку эксклюзивных услуг для организации свадьбы. Организаторы пригласили лучших ювелиров и цветочников, представителей компаний, которые устраивают свадебные путешествия, создателей свадебных платьев и кондитеров. На показ свадебных нарядов от Оксаны Мухи, белья от ТМ Ajour, мехов от Константина Пономарева, японского жемчуга от Yamagiwa, украшения от Principessa, столовое серебро Impero, прически от Dessange и другие изысканные свадебные атрибуты пришли посмотреть актриса Ольга Сумская, телеведущая Тала Калатай, дизайнер Алексей Залевский, политик Александр Бригинец, телеведущая Анжелика Рудницкая, дизайнер Юлия Айсина и другие украинские ВИП-ы. Также Анжела Лисица представила собственную свадебное платье и особый цветочный букет, а Алексей Залевский два цветочных букеты, один из которых он сделал прямо на подиуме. Гости смогли также узнать о свадебный отдых от отеля Adam & Eva и о банкетное обслуживание и залы для свадебного банкета Premier Palace Catering и полакомиться сладостями от бельгийского бутика шоколада ручной работы «Основной инстинкт». Остается только догадываться, кому приглашенные «селебретис» присматривали наряды. Особенно, если учесть, что многие из них уже давно и надежно скованы брачными узами. Ведущая Даша Малахова разыграла среди присутствующих множество приятных подарков – в том числе и свадебное путешествие.