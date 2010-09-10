Григорий Суркис носит эксклюзивные часы Ulysse Nardin (ФОТО)

Недавно президент ФФУ Григорий Суркис «засветил» свои эксклюзивные часы. Случилось это, когда Голландия с Бельгией презентовали в Украине совместную заявку на проведение ЧМ по футболу. В тот день на запястье «любителя» устроить пробки в Конча-Заспе красовался Ulysse Nardin. Что особого в этих часах, спросите вы? А то, они из ограниченной серии (50 экземпляров), а поэтому и цена соответствующая. Специальные серии – это часы, которые выпускаются ограниченным количеством экземпляров. Это самые эксклюзивные, невероятные, уникальные модели и, как правило, самые дорогие. Часы ограниченной серии производятся также по случаю каких-либо знаменательных дат, событий и т.п. В любом случае, за ними закреплено особое значение. Но прежде чем назвать цену часов, надо отметить, что господин Суркис обладает хорошим вкусом и большими возможностями. Что же касается материальной части жизни, то как-то президент ФФУ сказал, что «не «заморачивается» суетой гонки накопительства, а просто получает удовольствие от всего того, что честно заработал в этой жизни». «Неприхотливость — это точное определение моей философии по отношению к материальным благам. Деньги никогда не были для меня самоцелью, а всегда — средством для достижения желаемого результата. Поэтому мне не знакомо чувство комплекса неполноценности из-за отсутствия на разных этапах жизненного пути ощущения полного финансового благополучия», - размышлял экс-нардеп. Но возвращаемся к часам господина Суркиса. Корпус Ulysse Nardin Forgerons Minute Repeater сделан из платины, стекло сапфировое, а ремешок – из кожи крокодила. Просто так часы из серии Forgerons Minute Repeater купить практически нереально, а потому и цену узнать сложно. Стоимость их указывает только один из сайтов, и то в Москве. Итак, стоят Ulysse Nardin Forgerons Minute Repeater (еще раз уточнение - в Москве) 264 тысячи евро. Ни много, ни мало, как для президента ФФУ, но оригинально и со вкусом.