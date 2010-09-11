В Италии Шуфрич научился кататься на скутере (ФОТО)

Экс-министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич после своей драматической отставки нуждался в восстановлении сил как никто другой. Именно потому он провел лето в обществе своих сыновей — Александра и Нестора, с которыми отдыхал сначала в Крыму, а потом в Италии. «В Ялте мы, как обычно, играли в большой теннис, а потом отправились в североитальянский курортный городок Санта-Маргариту, - рассказал политик. - Там я научился кататься на стоячем гидроцикле. Это такой водный скутер, ездить на котором нужно стоя. Вы знаете, легче оседлать необъезженную лошадь, чем научиться на нем кататься по морю. Но дополнительным стимулом стало то, что мои дети должны были увидеть, что, как бы ни было тяжело, но папа все равно преодолеет все трудности и научится». Но одним экстримом Шуфрич не ограничился. Помимо скутера и прогулок еще одним развлечением было чтение. Он прочел несколько вариантов Налогового кодекса, который парламент собирается принять этой осенью. «Я также прихватил с собой томик Гоголя с «Тарасом Бульбой». Это было дореволюционное, еще имперское издание. После известного фильма Владимира Бортко мне захотелось посмотреть, были ли в аутентичном издании многие из тех фраз, которые произносит Бульба, в частности о «русской вере» и «русском царе». Оказалось, что были», - рассказал Нестор Иванович. Дальнейшие планы Шуфрича пока туманны. Он не знает, предложат ли ему Президент и коалиция возвратится осенью в МЧС, но утверждает, что в любом случае переживать не будет: «Знаете, за 5 лет «оранжевой» власти и противостояния ей я очень много времени задолжал своим родным: отцу, сыновьям и другим близким людям. К тому же я опять хочу заняться бизнесом. Хотя понимаю — вряд ли политика меня отпустит». По материалам «Сегодня»