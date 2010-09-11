Червоненко с семьей открыл Prime Yalta Rally 2010 (ФОТО)

В церемонии открытия гонки приняли участие председатель Верховного Совета АР Крым Владимир Константинов, президент Автомобильной федерации Украины, глава организационного комитета Prime Yalta Rally Евгений Червоненко, мэр Ялты Сергей Брайко и другие официальные лица, пишет УНИАН. Конечно, подержать Червоненко приехала вся его семья: дочь Александра, жена Нина и маленький сын Альфик. Как и в прошлом году, Червоненко-младший был одет в красный гоночный костюм. Среди гостей был замечен и бывший зять Леонида Кучмы Игорь Франчук. В Ялте ждут и Президента Украины Виктора Януковича. На церемонии торжественного награждения победителей вручит победителям в абсолютном зачете Кубок Президента.