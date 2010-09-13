Софи Марсо отдыхала в киевском ресторане (ФОТО)

13 сентября 2010, 08:39

Французская актриса ела шашлык из королевских креветок и зацеловывала любимого

Знаменитая француженка Софи Марсо («Бум») неспешно пила шампанское, поглаживая по руке своего спутника — актера Кристофера Ламберта («Горец»), а тот поглощал мидии и все пытался накормить ими любимую — такую неожиданную картину можно было наблюдать в одном из столичных заведений в субботу. Как оказалось, звездную пару (роман у них завязался четыре года назад, когда оба снимались в фильме «Пропавшая в Довиле») пригласили в Киев «посветить фейсом» на вечеринке по случаю открытия нового ресторана «Сад» на Банковой, 2, что в ста метрах от... Администрации президента. Поговаривают, присутствие VIP-гостей обошлось владельцу ресторана — российскому бизнесмену Алексею Кузьмичеву (один из совладельцев группы «Альфа-банк», по версии Forbes от 11 мая 2009 личное состояние оценивается в $3,1 млрд, в $100 тыс.). 43-летняя Марсо и 53-летний Ламберт в Украину приехали впервые. Столик в ресторане выбрали на виду у всех, что не мешало паре целоваться и руками есть морские деликатесы. Кроме мидий под соусом (160 грн. за 350 г), на столе у Софи и Кристофера были блины с черной икрой, шашлык из королевских креветок, сырное и мясное ассорти. Из напитков — шампанское (бутылка — 1326 грн.), но после трех бокалов на предложение официанта налить еще Софи отрицательно замотала головой, попросив принести кофе. Из-за своего столика парочка вставала всего два раза. Первый — чтобы со сцены поздравить первых посетителей ресторана, причем, оба даже сказали на ломанном русском «Добрый вечер» и «Спасибо», а второй — чтобы уехать к себе в отель «Хаятт» — отоспаться перед вылетом во Францию. Уже направляясь к выходу, актриса призналась: «Мы так хотим вернуться сюда в октябре». Причину такого желания Марсо нам объяснил Алексей Кузьмичев: «В Киеве Марсо и Ламберт провели всего сутки. Успели только прогуляться по Софиевской площади и посмотреть Михайловский собор, но им здесь настолько понравилось, что они пообещали опять приехать». Кстати, «Сад» занял место во дворике Дома писателей — самое тусовочное место для богемы прошлого столетия — Максима Рыльского, Павла Загребельного и т. д. Теперь же здесь, скорее всего, будут расслабляться чиновники из Администрации президента. Их же было большинство и на открытии — «пришли прицениться» (так некоторые объясняли нам свое присутствие, не желая представиться), а из «светских» мелькал только художник Илья Чичкан в компании советника Черновецкого — Казбека Бектурсунова. Судя по ценам, «Сад», построенный в виде палубы корабля, — не самое дорогое заведение Киева, по крайней мере в разделе «кухня». Например, в том же «Велюре», в который любят захаживать нардепы, самый дорогой салат стоит 454 грн., в «Интерконтинентале» — 390 грн., в «Бельведере» — 288 грн., в «Саду» — в пределах 200 грн. (салат «Цезарь» здесь — 80 грн., а «Греческий» — 60 грн.). Из «дорогого» в «Саду»: устрицы Жилардо №2 (12 граммов) — 850 грн., икра белужья (40 г) — 1200 грн. Есть, конечно, блюда подешевле: черная треска (100 г) — 140 грн., дикий лосось (100 г) — 90 грн., спагетти с томатами черри и свежим базиликом обойдутся в 100 грн., карпаччо из телятины можно заказать за 80 грн., картофель по-домашнему с белыми грибами — за 60, а пюре или гречка потянут на 30 грн. (150 г). Похоже, «Сад» вполне придется по вкусу и карману чиновникам из Администрации. Ведь рядом разве что «Маре Аззуро» (Банковая, 1/10). Там тот же «Цезарь» стоит 130 грн., шампанское Mоет — 1499 грн., а в «Саду» — 1326 грн. Но зато за бутылку Chateau Petrus 2001 года в «Саду» просят 49 750 грн., а в «Бельведере» это вино тянет «лишь» на 21 000 грн., при том, что оно сделано в 1994-м, пишет Сегодня.

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