Червоненко после ралли едет на Маврикий (ФОТО)

Более 80 тысяч болельщиков приехали на три дня в Крым, чтобы окунуться в атмосферу праздника автоспорта Prime Yalta Rally 2010. Первым через арку подиума по традиции выехал заммэра Киева Евгений Червоненко. Правда, в гонках Червоненко не участвовал. «Все свое «золото» я уже выиграл, — рассказал мастер спорта международного класса Евгений Альфредович. — Сейчас моя главная цель — привезти сюда чемпионат мира, а вместе с ним и туристов. Мечтаю еще, чтобы мой младший сын тоже здесь стартовал за рулем. Так что до этого времени — ралли будет в Ялте, несмотря ни на что». Анонсировалось, что в Ялту также приедет Виктор Янукович, однако президент приветствовал участников соревнований письменно. В отличие от прошлого года, сейчас большинство политиков предпочли не светиться на мероприятии. Грандиозную закрытую вечеринку Luxury Party от организаторов ралли принимали в отеле «Вилла Елена», где сейчас «люкс» стоит 550 евро, пентхаус — 2990 евро за день. Среди гостей выбирали короля и королеву, но чтобы Червоненко и его семья не влияли на этот выбор, их сразу объявили внеконкурсными призерами — Евгению Альфредовичу с супругой Ниной досталась путевка на Маврикий, а его дочке Саше, исполнительному директору «Ялта-ралли», — отдых в одном из spa-отелей Баден-Бадена. На закрытии среди ВИПов были замечены регионалы Дмитрий Шенцев, Павло Климец и Владимир Макеенко, представитель коалиции Виктор Шемчук и другие. Гостей вечеринки развлекала оперная звезда Елена Гребенюк, а для народа на набережной «зажигали» «Ляпис Трубецкой» и Светлана Лобода, пишет «Сегодня».