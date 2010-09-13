Донька Бондаренко сама вибрала ім’я братику (ФОТО)

В кінці липня народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко вдруге ощасливила свого чоловіка. Вона народила хлопчика, який, за словами молодої матусі, дуже схожий на свого татка. „Усі, хто бачили малого, кажуть, що схожий на чоловіка”. Сина назвали Михайликом. „Ідея повністю належить старшій доньці Поліні - вона так захотіла. У нас спочатку були інші варіанти, але раз вибрала, значить так і бути”, - пояснює вибір імені дитини нардеп Бондаренко. Але старша донька не тільки вибирала ім’я братику, вона активно допомагає мамі доглядати за немовлям. „Перш за все допомагає мама. Бойовий клич був і для свекрухи, вона теж приїхала. Донька може дитину потримати, подивитись за ним, коли він в колясці, щоб не випав. У цілому, добре, що сім’я велика і дружня”, - тішиться „регіоналка”. Зараз новоспечена мама почувається добре, єдине, що їй дуже хочеться спати. „Нічого революційного, просто не висипаюся, - каже політик. - Дитина потребує максимальної уваги. Він маленький, беззахисний і повністю залежить від дорослих”. Годує Олена Бондаренко дитину виключно грудьми. На пам’ять про народження сина чоловік подарував Олені ювелірну прикрасу - золоте серце на шнурочку на шию. Хрестити дитинку батьки поки що не збираються. „Ми не спішимо дитину хрестити, бо як мінімум він має тримати головку. Зараз абсолютно інші завдання, планові огляди у лікаря, треба пройти невропатолога, окуліста, хірурга”, - пояснює пані Бондаренко. Тай до роботи треба вертатися, хоча як каже політик, „в режимі телефону, Інтернету вона випала всього на три тижні”. „У мене дистанційне управління з моїм маленьким колективом та дистанційне прийняття директив від керівництва”. А от народжувати ще народній депутат поки не планує. А різницю у віці 11 років між своїми дітьми, Олена вважає найкращою. „Мінусів взагалі ніяких не бачу. Мене лякали якимись ревнощами між дітьми, але нічого такого я не бачу”, - каже Олена Бондаренко. Фото з сімейного архіву Олени Бондаренко