Остап Ступка собирается к алтарю?!

В украинских СМИ появилась информация о том, что актер Остап Ступка собирается жениться …на собственной жене Ирине. Пара расписалась еще 11 лет назад, воспитывает 10-летнюю дочь Устину и 3-летнего сына Богдана. Тем не менее, Ступки уже несколько раз уже упоминали в интервью, что возможно однажды обвенчаются. Теперь же всплыли подробности, мол, венчаться пара будет в церкви святого Николая на Аскольдовой могиле в самое ближайшее время. VIP.glavred решил позвонить актеру, чтобы поздравить его с предстоящим событием и выяснить подробности венчания. Но оказалось, что Ступка не торопится становиться женихом во второй раз и все категорически отрицает: «Мои слова неправильно истолковали. В будущем, возможно, мы обвенчаемся, но когда – неизвестно. Это просто фантазии на тему». Более того, актер еще даже не задумывается о том, каким ему хотелось бы видеть свое венчание. Утверждает, что об этом неизвестно никому, кроме его жены. Кстати, у пары до сих пор не было свадебного торжества. Остап сделал Ирине предложение на следующий день после знакомства. Она размышляла всего один день. Но, несмотря на такую романтику и накал страстей, молодожены отпраздновали событие всего лишь шампанским в сквере возле театра. Нам остается только догадываться, наденет ли Ирина в ближайшее время свадебное платье. Правда, не исключено, что Ступка решил последовать примеру голливудских знаменитостей и специально не раскрывает подробностей предстоящего события, чтобы не привлекать излишнего внимания. На заглавной фото – Бульвар Гордона