Нардеп Оробець хоче повернутись в пологовий будинок (ФОТО)

14 сентября 2010, 09:02

«Якщо в нашого покоління є можливість – чому б ні?»

В кінці серпня народний депутат від НУ-НС Леся Оробець народила донечку Еріку. Чоловік Лесі мабуть дуже щасливий батько, бо і старша донечка Соня, і маленька Еріка схожі саме на нього. «Кажуть, якщо донька схожа на батька в дитинстві – виросте щасливою. Я тільки – „за”», - тішиться молода матуся. Та а поводиться маленька Еріка як і належить леді - чемно і культурно. «Кричить милозвучно і винятково тоді, коли хоче їсти. До здорового сну ставиться із демонстративною повагою. Я, взагалі, кілька днів роздумую, чи ту доньку ми назвали Сонею», - сміється Оробець. Доглядати за немовлям Лесі допомагають батьки. «Звичайно, бабусі. Вони – наше «все». Але й няня підстраховує звісно. На щастя, маю хорошу україномовну няню, що відчуває дитину і вміє фахово доглядати за нею. Ви б тільки знали, як важко в Києві таку няню віднайти…», - бідкається молода мама. «Годую так, як це робили наші мами й бабусі, тобто грудьми. Штучні суміші менше позначаються на маминій фігурі, але не такі корисні для малечі, як природне молоко. Йдеться навіть не про зручність чи економію часу. Так безпечніше і природніше», - пояснює політик. Забирати з пологового будинку додому Леся приїхали усією сім’єю. «Усе було дуже мило і зворушливо. Уявіть собі цілий кошик із квітами і дарунками. За один бік його тримає чоловік, а за інший – тримається Софійка. Це треба було бачити її обличчя! Вони просто молодці», - радіє Леся Оробець. Їй навіть хочеться ще раз повернутися до пологового будинку. «У наших батьків було лише по двоє дітей. Хоча й мріяли вони про більшу сім’ю, але часи були нелегкі, Чорнобиль. Тому, якщо в нашого покоління є можливість – чому б ні?», - пояснює нардеп. А от на роботу політик повернеться значно швидше. «Насправді, я її і не полишала. Парламентські канікули – штука умовна. Була вступна кампанія, адміністрована далеко не кращим чином з боку Міносвіти, були звернення громадян, адресовані мені. Життя ніколи не чекає на окремих людей і не стоїть на місці. Треба встигати». Фото з сімейного архіву Лесі Оробець

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