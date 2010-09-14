В самолете Януковича кормят селедкой и салатами (ФОТО)

Закупленный еще при Викторе Ющенко «первый борт страны» теперь по праву перешел в распоряжение Виктора Януковича. Несмотря на потраченные на самолет $86 млн., он выглядит довольно скромно. Кресла обтянуты светло-серой кожей. Ни кабинета, ни спальни с роскошной кроватью, ни зала заседаний, которые планировал оборудовать экс-президент, тут нет. Самолет разбит на три отсека: в первом сидит президент — к его услугам два кресла, низкий стол и довольно узкий диван. Из «достижений техники» в президентском отсеке есть только телефон. Второй отсек предназначен для членов делегаций: здесь уже столов нет - только просторные кресла по два в ряду. Третий отсек - для журналистов, там кресла уже по три в ряду. Да и коридор очень узкий — двум людям в нем не разминуться. Из-за недостатка пространства в скором времени в правительственном ангаре, возможно, планируются пополнения. «Места вообще нет! Ан-158 — намного лучше и в три раза дешевле, — объяснил Сергей Левочкин. — Мы хотим закупить для компании «Украина» шесть «Анов»: два – для перелетов первых лиц, и четыре магистральных. Причем поставить дело так, чтобы прибыль от коммерческих полетов покрывала расходы на полеты первых лиц. Это будет реальная экономия». Не смотря на небольшие неудобства, кормят в президентском «Аэробусе» вкусно. Пассажиров угощают сладким пловом, куриным шашлыком, селедкой с луком, салатами и сладостями. Украинский правительственный самолет оборудован гораздо скромнее, чем у его коллег - Обамы и Медведева. На таком же самолете Аэробус А-319, который перешел в «наследство» Виктору Януковичу, летает и президент Бразилии. По материалам «Сегодня»