Мишель Обама рассказывает, как кормить детей в ресторане

Первая леди США Мишель Обама известна своим пристрастием к здоровому образу жизни. Эту же мысль она старается привить и американскому обществу. Особую ставку супруга президента делает на подрастающее поколение. Недавно она призвала американских рестораторов включать в меню больше овощей и фруктов, пропагандировать здоровое питание и больше думать о детях. «Как свидетельствуют опросы, 90% меню, составляемых детьми из любимых блюд, включают в себя макароны с сыром - это самое любимое детское блюдо, 80% - куриные палочки, 60% включают в себя бургеры и чизбургеры», - сказала Обама, выступая перед участниками конференции Национальной ассоциации ресторанов. «Подобные пристрастия у детей создают опасность ожирения и других заболеваний», - отметила супруга президента. «Может быть, вы могли бы подавать однопроцентное или обезжиренное молоко. Или вы могли бы сделать гарниром по умолчанию дольки яблока или морковь, а картошку-фри подавать только на заказ, - сказала первая леди. - Хотя по мне это сильно бы ударило, я обожаю жареное». Обама предложила уменьшить объем знаменитых американских порций и подавать меньше, но лучше. «Мы можем постараться больше включать в меню овощи, фрукты и злаки. Мы можем сделать порции поменьше и больше ценить качество, а не количество. Мы можем создать культуру, в которой наши дети будут просить здоровую еду, а не отказываться от нее», - подчеркнула Обама, отметив, что говорит не только как первая леди страны, но и как мать двух дочерей, которые скоро войдут в подростковый период. В таких благородных начинаниях Мишель Обаму полностью поддерживает супруг. Они оба выступили организаторами национальной кампании по борьбе с ожирением у детей, объявив в феврале о начале реализации программы Let`s Move! («Давайте двигаться!»). Программа направлена на изменение сложившихся традиций работы американских школ, изменение привычек детей и привлечение внимания общества к проблеме детского ожирения и лишнего веса, которым страдают около трети школьников в США. Кстати, призывы к правильному питанию и здоровому образу жизни заключаются не только в словах Мишель Обамы, но и в наглядном примере. Например, первая леди сама занимается огородом – она выращивает овощи во дворе Белого дома. К тому же жена президента активно занимается спортом и регулярно посещает спортзал. Но она может обойтись и без хитроумных тренажеров. Секрет осиной талии миссис Обамы в том, что она крутит обруч, а кроме того – любит прыгать через веревочку. По материалам «РиаНовости»