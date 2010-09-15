Братья Кличко заработали 35 млн. евро на двоих

Приятное это дело – считать чужие деньги, особенно сумы крупных размеров, и размышлять, откуда они взялись. Например, немецкое издание Вild опубликовало предполагаемые источники доходов Владимира и Виталия Кличко, пишет Корреспондент. По оценкам таблоида, Владимир Кличко имеет на счету 20 млн. евро, а его старший брат Виталий из-за 4-летнего перерыва чуть меньше - 15 млн. Всего у братьев насчитали 35 млн. евро. VIP.glavred уже писал о том, что боксер Виталий Кличко уже имеет на своем счету 20млн. евро. Но это было еще в прошлом году. А еще за 2009 год Виталий Кличко заработал 4 700 000 евро Владимир - 6 700 000 евро. В сумме - 11 400 000 евро, и это только за прошлый год. А за далекий 2004 год Виталий задекларировал $6 738 300 и 1 700 000 евро. Как говорят, копеечка к копеечке и составила суму в 15 млн. евро для Виталия Кличко. Итак, Организацией боев обоих Чемпионов занимается их собственная фирма KMG, благодаря чему братьям не нужно платить обязательные 35% от заработанного стороннему промоутеру. Братьям Кличко и их менеджеру Бернду Бенте принадлежит по трети акций этой гамбургской фирмы. Кличко имеют контракты с фитнесс-сетью McFit, производителем витаминных препаратов Eunova, немецкой государственной компанией Telekom и автозаводом Mercedes. Кроме того, они являются владельцами недвижимости во многих странах. Все доходы от продажи телетрансляций, билетов и рекламы боя поступают в один бюджет. На примере боя Кличко-Питер во Франкфурте можно нагляднее представить себе источники поступлений: телеканал RTL платит 3 млн. за бой, продажа прав на трансляцию в 116 стран принесла около 0,5 млн., рекламы за 23 рекламных ролика по 117 тысяч - около 2 млн., билетов – около 1 млн. евро, итого в сумме – около 7 млн. евро. За бой Владимир или Виталий Кличко получат 3 млн., из остатка выплачивается гонорар сопернику, страховки, аренда стадиона (около 150 тыс.), 12 недель подготовки (из них 6 недель тренировочного лагеря в австрийском люкс-отеле Stanglwirt), 200 000 евро за бой полагаются Эмануэлю Стюарду. Четыре боксерских федерации, обладателями поясов которых являются братья, получают от 45 до 90 тысяч евро. Все, что остается за вычетом налогов, получает фирма Кличко. Большую часть налогов Кличко платят в Германии, лишь бои на территории США находятся в ведении дочерней фирмы KMG К2 – она занимается их организацией и выплатой налогов по месту проведения. И все-таки, неблагодарное и неблагородное дело – считать чужие деньги. Фото http://www.klitschko.com/rus/pics-overview.html с официального сайта братьев Кличко