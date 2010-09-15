Бондаренко рассказал, как его в детстве учили сидеть на табуретке (ФОТО)

Политик Константин Бондаренко о своем детстве вспоминает с особой душевной теплотой. С VIP.glavred’ом он поделился воспоминаниями, как однажды купание с младшей сестрой чуть не обернулось трагедией, как спасатели искали его с друзьями в казахской степи и как он прогуливал уроки. «Помню рыжего кота, к которому я хотел залезть в ухо пальцем... Помню, как меня учили сидеть на табуретке...», - говорит политик. Но все же, каким бы не было сладкым и светлым детство, его приятнее всего вспоминать… - Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, каким оно было, где вы росли? Моё детство проходило, что называется, в три этапа. Первый, который я не помню, это городок Погребище на Винничине, где я родился. Это село Скала ныне Оратовского района, где жила моя бабушка и откуда родом моя мама. По рассказам родителей, наиболее знаменательными событиями этого периода были корь (которой я умудрился переболеть в то время, когда родители праздновали первый год со дня моего рождения) и случайно залетевший в мою коляску и изрядно меня искусавший рой пчёл. Второй этап - это Казахстан, посёлок Забеловка Джетыгаринского района Кустанайской области, где мои родители преподавали в местом техникуме: мама - русский язык и литературу и немецкий язык, отец - трактора, машины и агрегаты. Это более осознанный период. Помню рыжего кота, к которому я хотел залезть в ухо пальцем... Помню, как меня учили сидеть на табуретке... Помню квартиру в многоэтажке, которую мы получили сразу по прибытию в Каззахстан - спустя год нас переселили в уютный советский трёхкомнатный коттеджик со всеми удобствами... Помню, как каждый год на поезде ездили в Украину к родственникам. Помню друзей детства - Олега Янечко и его сестру Оксану, Римму Костенко, Свету Кропивницкую, братьев Коновалюков, Володю Гриненко... Посёлок был интернациональным - в нём было больше украинцев и немцев, чем казахов. В нашем первом классе было только два казаха! В возрасте 8 лет в 1977 году мы уехали из Казахстана. Правда, с друзьями детства до сих пор поддерживаю связь. Третий этап - это село Паланка Уманского района Черкасской области. Это родина отца. После того, как умерла его тётя, воспитавшая моего отца и вырастившая его в трудные послевоенные годы, отец решил переехать в Паланку и построить дом. 1977 - 1980 годы прошли под знаком непрерывной стройки и огородной работы. Так что всю сельскую работу знаю: и копать, и дрова рубить, и помогать свиней и телят колоть. У нас был очень дружный класс. Мы до сих пор поддерживаем отношения, созваниваемся, встречаемся, поздравляем друг друга с днями рождения. Обычная сельская школа дала большое количество незаурядных людей. Кто-то живёт в России, кто-то в Польше, кто-то в Мозамбике - но мы продолжаем дружить - даже на расстоянии. В Паланке я начал писать стихи, изучать историю. Паланка формировала меня как личность. Здесь я окончил школу с Золотой медалью. Но в 1986 году детство закончилось - я поступил в Черновицкий государственный университет на исторический факультет. - С чем у вас ассоциируется детство? Детство у меня ассоциируется с беззаботностью, с росой на лугах, рыбалкой в 5 утра, с коровой, с молоком, с особым "христиновским", выпекаемым только в посёлке Христиновка, хлебом, с уроками, с грязью по уши и необходимостью перед входом в школу обязательно тряпочкой мыть обувь, с первыми драками и ссадинами и первыми влюблённостями, с сельскими дискотеками, с книгами (я читал очень много). Ассоциируется с картошкой, которую надо было сажать и копать, с поездками в колхозный сад и на поле - нас в обязательном порядке вывозили на работы собирать урожай, белить деревья, полоть сорняки, чистить кукурузу, поэтому полноценная учёба была только во второй и третьей четвертях. Остальное время - арбайт, арбайт, арбайт! Учителя... Это особый рассказ! Я им безгранично благодарен. Каждый из них был настоящей личностью, настоящим профессионалом. Все они любили своё дело по-настоящему! - Кто вас воспитывал, нянчил? Поскольку родители были заняты, воспитывала меня бабушка, мама моей мамы - Лукия Матвеевна Ткачук. Она родилась в 1921 году, была полуграмотной, однако научила меня читать и писать. В возрасте пяти лет я знал наизусть несколько глав "Гайдамаков" Шевченко и большие отрывки из "Евгения Онегина" и "Руслана и Людмилы" Пушкина, детские стихи. Бабушка меня очень любила, мы постоянно ходили в книжный магазин и в магазин игрушек, а также гулять к реке Жулквар бросать камни в быструю воду. Позже бабушка приезжала даже ко мне в армию - особенно когда я тяжело заболел, находился на грани жизни и смерти, именно бабушка меня выходила. В Ташкенте она, не знавшая русского языка только украинский, сразу нашла земляков и организовала помощь мне. Бабушка дождалась правнуков и умерла после тяжёлой болезни в 1996 году. - Кто имел авторитет и уважение для вас? У нас в семье никогда не было такого понятия, как страх перед родителями. А авторитет? Да, мои родители были для меня авторитетом! Отец, Пётр Никитович - эрудит, хорошо образованный, разбиравшийся в вопросах политики и истории, моментально решавший математические задачи любой сложности. При этом человек с золотыми руками, фактически сам построивший дом и разбирающийся в технике. Сейчас ему 73 года, но до сих пор трудится - у него несколько гектаров земли, которые он обрабатывает! Только недавно удалось убедить отказаться от коровы - слишком уж много времени она отнимала у него. Мама, к сожалению, ныне покойная, Раиса Петровна - образец трудолюбия и сочетания эрудиции с неусыпной энергией. Бабушка - кладезь народной мудрости. В 1989 году этнографы записали из её уст и издали фольклорные образцы народного творчества сталинской эпохи - бабушка это всё помнила и хранила. Мне повезло с родителями! - Вы были послушным ребенком или сорванцом? По-разному... Не могу похвастаться прилежным поведением. В школе я несколько раз срывал уроки, однажды подговорил класс дружно вместо уроков поехать в Умань смотреть фильм "Легенда о динозавре". Доставалось, правда, не только мне, но и маме - она ведь была учительницей. - За что наказывали вас? Меня практически не наказывали. Но когда я чуть не утопил свою младшую сестру (мне было восемь, ей - полтора годика, я решил её покатать по пруду на шее - в результате вместе пошли на дно), то получил хорошую взбучку. Ещё один раз я был наказан в 5-летнем возрасте. Тогда с моими друзьями - 6-летним Олегом и 4-летней Оксаной мы решили пойти погулять в степь. Казахская степь - это опасно даже для взрослых. А мы заблудились и решили переночевать. После того, как ночью, поднятые по тревоге спасатели нашли нас, меня запретили месяц встречаться с друзьями. Правда, карантин продлился всего три дня - но всё же! - Чем любили играть? Какая была любимая игрушка? Играть любил с котом - у меня был кот Васюха. Настоящий учёный кот. И сколько бы не было игрушек в доме, больше всего времени я проводил с Васюхой. - Вы ходили в детский сад? В детский сад я не ходил. Точнее, ходил в ясли - чуть больше месяца. Потом к нам переехала бабушка, которая меня и воспитала. - Остались ли у вас друзья детства? Да. В 2007 году у меня гостила моя подруга детства Римма. Мы встретились ровно через тридцать лет после того, как расстались. Так вышло, что она вышла замуж за моего друга детства, Олега. У них двое детей. Римма восторгалась Украиной. Мы поехали во Львов, в Одессу. Сейчас переписываемся. - Кем в детстве вы мечтали стать? Я задавался вопросами профориентации, начиная с лет 5. Бабушка была категорически против того, чтобы я стал космонавтом (опасно), художником (от них воняет краской), писателем (это не работа). Но я выбрал для себя идеальный вариант - однажды пришёл и сказал: "Ба, я, когда вырасту, стану Генеральным секретарём". Эта работа у бабушки возражений не вызвала. А если серьёзно, то первоначально меня манила астрономия - я знал практически все созвездия, мог найти основные звёзды, мог часами говорить о планетах. С 5 класса увлёкся историей, и это увлечение сохранилось по сей день. - Хотели бы вы вернуться в детство и почему? Я реалист. Кроме того, вернуться в детство можно только одним путём - впав в детство. Наверное, детство приятно вспоминать... Но возвращаться - вряд ли. Фото из семейного архива Костянтина Бондаренко