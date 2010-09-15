Сенсация! Ван Дамм разводится с женой ради украинки?!

Романтические приключению звезды кино Жан-Клода Ван Дама в Украине продолжаются. Уже довольно давно ходят слухи о его бурном романе с украинкой Аленой Кавериной. Собственно, сам «бельгийский мускул» этого и не скрывает, не смотря на то, что имеет законную супругу. Роман пары на западе называют самым необычным интернациональным союзом. Но, похоже, что уроженка Кривого Рога Алена Каверина окончательно пленила сердце голливудского актера. В последнее время Ван Дамм все чаще стал прилетать на родину своей подруги и даже приобрел жилье - просторную квартиру в центре Киева. А теперь СМИ утверждают, что на днях адвокаты голливудского актера приступили к сбору документов, необходимых для старта бракоразводного процесса с его женой Глэдис Португез, пишет «Сегодня». Кстати, он был женат на ней дважды. Вообще, у актера очень богатый послужной список в вопросах брака. Ван Дамм был пять раз женат. Глэдис - его третья и последняя – пятая супруга. У них трое детей: сыновья Кристофер (23) и Николас (15), а также дочь Бьянка (20). «Его отношения с Глэдис никогда нельзя было назвать простыми, - рассказывает Дэвис, помощник Ван Дамма в Киеве. - Когда они поженились во второй раз, то заключили партнерский контракт, и последние несколько лет общаются скорее как деловые партнеры. Если он действительно так любит Лену, как об этом говорит, то будущий развод не будет для него трагедией, а для его жены – сюрпризом». Но есть и другое мнение касательно предстоящего развода. «Ван Дамм сейчас на съемках фильма в Бухаресте. Я ничего такого не слышал. Но, думаю, что он никогда не разведется с Глэдис, – заявил бизнесмен Александр Онищенко, который дружит с актером. По материалам